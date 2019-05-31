ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Псевдо-дружина і дитина: у Лазарєва знайшли таємну сім'ю

STYLERПерсони    31.05.2019 - 09:14
Псевдо-дружина і дитина: у Лазарєва знайшли таємну сім'ю
Сергій Лазарєв (instagram.com/lazarevsergey)

У Сергія Лазарєва народилася донька

У російського співака Сергія Лазарєва, якому приписують роман з Ані Лорак, виявили позашлюбну дочку і цивільну дружину. Про це повідомляє видання Eg.ru.

Сергій Лазарєв чутки про ще одну дитину спростовує, хоча джерела з близького оточення артиста підтверджують, що вісім місяців тому в нього народилася дочка. І так як свого сина Микиту він приховував від громадськості три роки, то і новонароджену дочку він швидше за все теж хоче приховати.

"Ходжу, вибираю м'ясо для шашлику і тут бах — дочка! А чому б не двійня? Преса знову краще знає що відбувається в житті у артистів! Як люди люблять вигадувати щось про моє особисте життя",- відреагував на чутки артист.

Вперше про другу дитину Сергія Лазарєва повідомив його близький друг, співак Філіп Кіркоров. Крім того, він розповів, що Лазарєв, як і він сам, скористався послугами сурогатної матері.

Однак з'ясувалося, що мама новонародженої дівчинки – не просто сурогатна мати, а близька подруга Лазарєва. Співробітник агентства нерухомості анонімно розповів, що в минулому році він допомагав артисту знайти нову квартиру в Лужниках.

"Він протягом півроку шукав квартиру в Лужниках. Йому потрібна була велика, так як тісно з двома дітьми стало", - повідомив агент і додав, що після того, як відповідна квартира була знайдена, Лазарєв на перший перегляд приїхав сам, а на другий привіз вагітну жінку, яку представив своєю дружиною.

Журналісти з'ясували, що молоду жінку звуть Ганна Белодедова і вона вже багато років дружить з Сергієм Лазарєвим. Чому він вирішив придбати їй окрему квартиру, а не заховати від сторонніх очей в заміському будинку, як він це зробив з сином Микитою – не відомо. Однак Белодедова, яка раніше була дуже активна в соціальних мережах, в останні місяці стала більш ретельно приховувати своє особисте життя.

Псевдо-дружина і дитина: у Лазарєва знайшли таємну сім'ю

Анна Белодедова (instagram.com/anikabelodedova)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Лазарєва рознесли через провал на "Євробаченні".

А також ми розповідали про те, що Ані Лорак натякнула фанатам на те, що знаходиться в положенні.

Ані Лорак заінтригувала розповіддю про нове життя: усі подробиці Усі тут помирають: Лазарєв поскаржився на організаторів Євробачення
Новини України Сергей ЛазаревАні Лорак
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся