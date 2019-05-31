Псевдо-дружина і дитина: у Лазарєва знайшли таємну сім'ю

Сергій Лазарєв (instagram.com/lazarevsergey)

У Сергія Лазарєва народилася донька

У російського співака Сергія Лазарєва, якому приписують роман з Ані Лорак, виявили позашлюбну дочку і цивільну дружину. Про це повідомляє видання Eg.ru.

Сергій Лазарєв чутки про ще одну дитину спростовує, хоча джерела з близького оточення артиста підтверджують, що вісім місяців тому в нього народилася дочка. І так як свого сина Микиту він приховував від громадськості три роки, то і новонароджену дочку він швидше за все теж хоче приховати.

"Ходжу, вибираю м'ясо для шашлику і тут бах — дочка! А чому б не двійня? Преса знову краще знає що відбувається в житті у артистів! Як люди люблять вигадувати щось про моє особисте життя",- відреагував на чутки артист.

Вперше про другу дитину Сергія Лазарєва повідомив його близький друг, співак Філіп Кіркоров. Крім того, він розповів, що Лазарєв, як і він сам, скористався послугами сурогатної матері.

Однак з'ясувалося, що мама новонародженої дівчинки – не просто сурогатна мати, а близька подруга Лазарєва. Співробітник агентства нерухомості анонімно розповів, що в минулому році він допомагав артисту знайти нову квартиру в Лужниках.

"Він протягом півроку шукав квартиру в Лужниках. Йому потрібна була велика, так як тісно з двома дітьми стало", - повідомив агент і додав, що після того, як відповідна квартира була знайдена, Лазарєв на перший перегляд приїхав сам, а на другий привіз вагітну жінку, яку представив своєю дружиною.

Журналісти з'ясували, що молоду жінку звуть Ганна Белодедова і вона вже багато років дружить з Сергієм Лазарєвим. Чому він вирішив придбати їй окрему квартиру, а не заховати від сторонніх очей в заміському будинку, як він це зробив з сином Микитою – не відомо. Однак Белодедова, яка раніше була дуже активна в соціальних мережах, в останні місяці стала більш ретельно приховувати своє особисте життя.

Анна Белодедова (instagram.com/anikabelodedova)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Лазарєва рознесли через провал на "Євробаченні".

А також ми розповідали про те, що Ані Лорак натякнула фанатам на те, що знаходиться в положенні.