Авіакатастрофа в Чугуєві: лікар докладно розповів про стан єдиного вцілілого

В'ячеслав Золочевський і катастрофа Ан-26 в Чугуєві (колаж: РБК-Україна)

Лікар розповів, що курсант вже краще себе почуває

У п'ятницю, 25 вересня в Чугуєві Харківської області сталася авіакатастрофа, в результаті якої загинуло 26 осіб. Єдиний, хто вижив у палаючому військовому літаку Ан-26 — 20-річний курсант В'ячеслав Золочевський. На наступний день після події хлопець прийшов до тями та розповів все, що зміг згадати про страшну подію. Зараз його намагаються не турбувати. Лікар єдиного вцілілого на борту літака розповів про його самопочуття.

Як повідомляє начальник Військово-медичного клінічного центру Північного регіону Едуард Хорошун, стан здоров'я курсанта В'ячеслава Золочевського поліпшується. Про це повідомляє Times Харків.

"Добу потерпілий провів з позитивною динамікою. Стан його зараз розцінюється як середнього ступеня тяжкості, але з тенденцією до покращення. Температури у нього немає, гемодинамічні показники в нормі, показники крові та інші теж в нормі. Сьогодні зробили перев'язку, рани загоюються, ні у яких доповненнях до лікування не потребує. Медикаментів та професійного рівня лікарів вистачає для успішного лікування потерпілого", — сказав він.

В'ячеслав Золочевський (фото: mil.gov.ua)

Також медик повідомив, що психологічний стан хлопця нормальний, з ним працюють психіатр і психолог.

Старший ординатор травматологічного відділення Військово-медичного клінічного центру Північного регіону, підполковник медичної служби Юрій Клапчук вважає, що стан В'ячеслава вже ближче до задовільного. Про це повідомляє "АрміяІнформ".

За словами військового медика, хлопець почуває себе добре, спілкується з лікарями та рідними, найближчим часом його зможуть відвідати друзі з університету.

Нагадаємо, що раніше у Харківській ОДА назвали версії катастрофи АН-26.

Також ми публікували відео моменту падіння літака в Чугуєві.