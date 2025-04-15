Единственный украинский фильм в Каннах-2025: что нужно знать о "МІЛІТАНТРОПОС" и почему он важен

Что такое "МІЛІТАНТРОПОС" и о чем этот фильм

Название фильма - неологизм, образованный из латинского "milit" (воин) и греческого "antropos" (человек). MILITANTROPOS - это состояние человека на войне. Сущность, которая меняется в предельном опыте, где война становится единственной формой продолжения существования.

Фильм исследует трансформацию личности и общества в условиях войны, опираясь на реальные истории, снятые во время полномасштабного вторжения РФ. Кадр из фильма "МІЛІТАНТРОПОС"

Кто создал ленту

"МІЛІТАНТРОПОС" - совместная режиссерская работа Елизаветы Смит ("Школа №3"), Алины Горловой ("Этот дождь никогда не кончится") и Семена Мозгового ("История зимнего сада"). Авторы сценария - они же, а также Максим Наконечный, который в 2022-м презентовал в Каннах ленту "Видение бабочки".

В команде операторов - Вячеслав Цветков, Кристина Лизогуб и Денис Мельник. К фильму также присоединился философ и военнослужащий Александр Комаров.

Продюсером картины, снятой в копродукции с Австрией (Mischief Films) и Францией (Les Valseurs Bordeaux), с украинской стороны является Евгений Рачковский - сопродюсер французской копродукционной ленты о FEMEN "Оксана" и нового документального фильма Дмитрия Сухолиткого-Собчука "Тихое наводнение".

Эта коллективная работа - своеобразный стейтмент объединения ТАБОР от авторов и авторов, которые уже не первый год работают вместе.

Контекст и важность

"МІЛІТАНТРОПОС" - часть документального триптиха "Дни, которые хочется забыть", который наблюдает за тем, как война в Украине меняет людей, пространство и влияет на мир. Различные личные переживания объединяются в целостный коллективный опыт, показывая влияние и присутствие войны на всех уровнях бытия. В 2026 году телеверсия фильма выйдет на европейском канале ARTE.

Мировая премьера в рамках "Двухнедельника режиссеров" (Quinzaine des Cinéastes) на Каннском кинофестивале - это знаковое признание для украинского кино. Именно эта программа в свое время открыла миру Джорджа Лукаса, Мартина Скорсезе, Джима Джармуша и других культовых режиссеров. В 2022 году, к слову, здесь уже было украинское кино - состоялась мировая премьера фильма "Памфир".

Когда состоится Каннский кинофестиваль

Каннский кинофестиваль 2025 года - одно из самых ожидаемых культурных событий года в мире кино - состоится с 13 по 24 мая во французском городе Канны. Это будет 78-й по счету фестиваль, и он традиционно соберет мировых звезд, режиссеров, продюсеров, кинокритиков и журналистов на Лазурном побережье Франции.

Основной конкурс традиционно сосредоточен на художественных фильмах со всего мира. Именно здесь вручается самая престижная награда - "Золотая пальмовая ветвь".

В 2025 году организаторы обещают сохранить фокус на авторском, социально чувствительном и визуально новаторском кино, а также уделить внимание культурной дипломатии - в частности через участие стран, переживающих военные конфликты или общественные трансформации.