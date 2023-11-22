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Украинские музыканты написали боевой гимн ДШВ, который пробирает до мурашек

Среда 22 ноября 2023 19:08
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Украинские музыканты написали боевой гимн ДШВ, который пробирает до мурашек Саша Чемеров и украинские десантники (фото: Культурный Десант)
Автор: Василина Копытко

Известный украинский артист, руководитель музыкального управления Культурного Десанта Саша Чемеров записал песню, которая станет настоящим гимном десантно-штурмовых войск.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-релиз Cultural Forces Music рассказывает больше о треке "ДШВ".

По словам главы Культурного Десанта Коли Серги, именно командование Десантно-штурмовых войск ВСУ попросило создать песню, посвященную ДШВ.

"Из ДШВ нас связывает много моментов. Сама идея названия Культурный Десант возникла во время моей учебы в учебном центре ДШВ. И именно поэтому наша структура называется Культурный Десант… У нас очень много друзей-десантников, людей, с которыми мы знакомы, которыми мы гордимся, кем восхищаемся и ставим себе в пример. Поэтому довольно быстро появилось понимание, о чем писать", - говорит Коля.

Украинские музыканты написали боевой гимн ДШВ, который пробирает до мурашекУкраинские музыканты написали боевой гимн ДШВ, который пробирает до мурашекУкраинские музыканты написали боевой гимн ДШВ, который пробирает до мурашекУкраинские музыканты написали боевой гимн ДШВ, который пробирает до мурашекУкраинские музыканты написали боевой гимн ДШВ, который пробирает до мурашекКадры из видео на песню "ДШВ"

Сам Чемеров "не думает, что этот трек можно считать классическим гимном, потому что он достаточно тяжел и агрессивен".

"Я считаю, что это скорее боевая песня ДШВ, боевой клич, но без официоза", - объясняет он.

"По стилю - это скорее альтернативный металл или хэви-метал, потому что десантно-штурмовые войска - свирепые ребята, они выполняют очень серьезные задачи. Там нет места для лирики. Потому и было решено сделать мощный "металлический" трек. Что касается реакции ребят, то могу сказать одно: все, кто слышал песню "ДШВ", были просто в восторге - они ее напевали сразу после первого прослушивания. Потому я думаю, что трек станет действительно боевой песней ДШВ", - добавляет артист.

Украинские музыканты написали боевой гимн ДШВ, который пробирает до мурашекУкраинские музыканты написали боевой гимн ДШВ, который пробирает до мурашекУкраинские музыканты написали боевой гимн ДШВ, который пробирает до мурашекУкраинские музыканты написали боевой гимн ДШВ, который пробирает до мурашекКадры из видео на песню "ДШВ"

К съемкам клипа на трек о ДШВ было привлечено 14 подразделений.

Изюминкой клипа стало широкое использование в нем кадров работы артиллерии, аэроразведки, видео реальных сражений с участием десантников всех бригад Десантно-штурмовых войск.

Кроме кадров из экшн-камер бойцов, командой Культурного Десанта были отсняты короткие видеовизитки бригад и сняты лица тех, кто на самых сложных, опасных направлениях сейчас кует победу Украины.

Текст песни "ДШВ":

Якщо пахне війною,

Вбраний у зброю я,

Готовий до бою я.

І разом зі мною мої побратими стануть стіною,

Бойові батальйони і кожна бригада.

Мільйони набоїв.

Всі тут універсальні солдати і вірні країни герої.

Все горить і реве в ділі ДШВ!

Втопить ворога в крові і геть вижене.

Все горить і реве в ділі ДШВ!

Скільки б їх не було, ніц ніхто не виживе.

ДШВ

Тут у кожному воїні слава та честь живе.

ДШВ

Ми стаємо на захист, як сонце завжди встає.

ДШВ

Брат за брата фатально кривавого ворога бʼє.

ДШВ

Збережемо історію - виборемо своє.

Ми історію пишемо своєю кровʼю і передаємо нащадкам.

За щасливе майбутнє країни звільняємо рідні поля і посадки.

Підготовка, мотивація і сильний дух.

Ми для ворога як ядерний вибух!

Це війна, це війна - воїнів стіна.

І на нашому боці разом - Бог і Сатана.

На землі й на небі

Всі завдання бойові

Віддано виконують (війська) Десантно-Штурмові!

ДШВ

Тут у кожному воїні слава та честь живе.

ДШВ

Ми стаємо на захист, як сонце завжди встає.

ДШВ

Брат за брата фатально кривавого ворога бʼє.

ДШВ

Збережемо історію - виборемо своє.

Интересные факты о "ДШВ"

  • Начальник управления МНС Десантно-штурмовых войск Вячеслав Вессер считает, что эту "драйвовую, молодежную, по настоящему крутую" песню личный состав "однозначно будет слушать" для поднятия боевого духа. А вот станет ли она гимном, это определит дальнейшая история и личный состав бригад ДШВ".
  • 21 ноября Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный поздравил Десантно-штурмовые войска с их профессиональным праздником и поддержал несокрушимый дух и боевую ярость ребят именно треком "ДШВ".
  • Эта песня не первая и не последняя из цикла песен, посвященных подразделениям ВСУ. В дальнейшем Культурный Десант планирует продолжать работать в этом же направлении и таких песен будет еще больше.

Заметим, что ранее Саша Чемеров, Коля Серга и YARMAK записали трек, который уже тоже стал неофициальным гимном пехоты.

Ранее мы писали о том, что DZIDZIO спел с незрячей девочкой-волонтеркой и растрогал до слез.

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