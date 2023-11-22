Украинские музыканты написали боевой гимн ДШВ, который пробирает до мурашек

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-релиз Cultural Forces Music рассказывает больше о треке "ДШВ".

По словам главы Культурного Десанта Коли Серги, именно командование Десантно-штурмовых войск ВСУ попросило создать песню, посвященную ДШВ.

"Из ДШВ нас связывает много моментов. Сама идея названия Культурный Десант возникла во время моей учебы в учебном центре ДШВ. И именно поэтому наша структура называется Культурный Десант… У нас очень много друзей-десантников, людей, с которыми мы знакомы, которыми мы гордимся, кем восхищаемся и ставим себе в пример. Поэтому довольно быстро появилось понимание, о чем писать", - говорит Коля.

Кадры из видео на песню "ДШВ"

Сам Чемеров "не думает, что этот трек можно считать классическим гимном, потому что он достаточно тяжел и агрессивен".

"Я считаю, что это скорее боевая песня ДШВ, боевой клич, но без официоза", - объясняет он.

"По стилю - это скорее альтернативный металл или хэви-метал, потому что десантно-штурмовые войска - свирепые ребята, они выполняют очень серьезные задачи. Там нет места для лирики. Потому и было решено сделать мощный "металлический" трек. Что касается реакции ребят, то могу сказать одно: все, кто слышал песню "ДШВ", были просто в восторге - они ее напевали сразу после первого прослушивания. Потому я думаю, что трек станет действительно боевой песней ДШВ", - добавляет артист.

Кадры из видео на песню "ДШВ"

К съемкам клипа на трек о ДШВ было привлечено 14 подразделений.

Изюминкой клипа стало широкое использование в нем кадров работы артиллерии, аэроразведки, видео реальных сражений с участием десантников всех бригад Десантно-штурмовых войск.

Кроме кадров из экшн-камер бойцов, командой Культурного Десанта были отсняты короткие видеовизитки бригад и сняты лица тех, кто на самых сложных, опасных направлениях сейчас кует победу Украины.

Текст песни "ДШВ":

Якщо пахне війною,

Вбраний у зброю я,

Готовий до бою я.

І разом зі мною мої побратими стануть стіною,

Бойові батальйони і кожна бригада.

Мільйони набоїв.

Всі тут універсальні солдати і вірні країни герої.

Все горить і реве в ділі ДШВ!

Втопить ворога в крові і геть вижене.

Все горить і реве в ділі ДШВ!

Скільки б їх не було, ніц ніхто не виживе.

ДШВ

Тут у кожному воїні слава та честь живе.

ДШВ

Ми стаємо на захист, як сонце завжди встає.

ДШВ

Брат за брата фатально кривавого ворога бʼє.

ДШВ

Збережемо історію - виборемо своє.

Ми історію пишемо своєю кровʼю і передаємо нащадкам.

За щасливе майбутнє країни звільняємо рідні поля і посадки.

Підготовка, мотивація і сильний дух.

Ми для ворога як ядерний вибух!

Це війна, це війна - воїнів стіна.

І на нашому боці разом - Бог і Сатана.

На землі й на небі

Всі завдання бойові

Віддано виконують (війська) Десантно-Штурмові!

ДШВ

Тут у кожному воїні слава та честь живе.

ДШВ

Ми стаємо на захист, як сонце завжди встає.

ДШВ

Брат за брата фатально кривавого ворога бʼє.

ДШВ

Збережемо історію - виборемо своє.

Интересные факты о "ДШВ"

Начальник управления МНС Десантно-штурмовых войск Вячеслав Вессер считает, что эту "драйвовую, молодежную, по настоящему крутую" песню личный состав "однозначно будет слушать" для поднятия боевого духа. А вот станет ли она гимном, это определит дальнейшая история и личный состав бригад ДШВ".

21 ноября Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный поздравил Десантно-штурмовые войска с их профессиональным праздником и поддержал несокрушимый дух и боевую ярость ребят именно треком "ДШВ".

Эта песня не первая и не последняя из цикла песен, посвященных подразделениям ВСУ. В дальнейшем Культурный Десант планирует продолжать работать в этом же направлении и таких песен будет еще больше.

Заметим, что ранее Саша Чемеров, Коля Серга и YARMAK записали трек, который уже тоже стал неофициальным гимном пехоты.