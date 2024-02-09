Украинская актриса рассказала о "настоящей искренности" Оксаны Марченко

Что актриса помнит о Марченко

Трегубова не стала скрывать, что сначала ее очень хейтили, когда она заменила Марченко на талант-шоу. Актриса стала сомневаться в себе, но ее поддержали звездные коллеги. А потом она увидела, что из себя представляет жена Медведчука.

"Это была премия "Viva Самые красивые" или какой-то бал. И я помню, что в конце как раз выходила Оксана, ей вручали какую-то награду, и она произнесла такую речь... Я очень не люблю, а я очень ее хорошо чувствую, любую неискренность. Оксана на себя приняла это, знаешь, "мать нации". А у меня от этого начинает дергаться глаз", - вспомнила Трегубова.

Что Трегубова думает о Марченко (скриншот)

Актриса не скрывает, что была неприятно удивлена поведением Марченко. Поэтому она очень не хочет быть на нее похожей. Более того, Трегубова попросила фанатов "поставить ее на место", если она вдруг станет такой, как жена Медведчука.

"Я никогда, если я так начну говорить когда-нибудь, пожалуйста, ударьте меня чем-нибудь. Так нельзя, ну не надо. Я понимаю, что каждой нации нужны какие-то проводники, но это не должны быть люди в "белых пальто", которые они только вчера купили в Dolce & Gabbana", - добавила Трегубова.