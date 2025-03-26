Джинсы и жакет: звезда "Холостяка" показала стильный "лук" на каждый день

Для создания модных образов весной 2025 не обязательно полностью обновлять гардероб. Можно добавить в него всего несколько вещей и аксессуаров, чтобы лук стал трендовым. Например, дополнить голубые джинсы и классический пиджак рубашкой в клетку.

Для повседневного образа девушка выбрала классические джинсы прямого кроя из голубого денима. Их она дополнила белым боди, вместо которого также можно надеть лонгслив или футболку.



Александра Погорелова показала стильный образ (скриншот)

Сверху она накинула трендовую рубашку в сине-серую клетку. Чтобы сделать образ более расслабленным, Александра Погорелова не застегивала ее.



Звезда "Холостяка" показала тренды весны 2025 (скриншот)

Завершить образ она решила серым пиджаком-пальто, белыми кедами и черной вместительной сумкой.



Тренды весны 2025 (скриншот)

Как носить джинсы и пиджак весной 2025

Яркие оттенки

Весной 2025 особенно актуальны яркие, насыщенные цвета и смелые принты. Например, сочетайте классический пиджак (черный, темно-синий) с яркими джинсами (например, красными или зелеными) или джинсами с крупными принтами. Дополните образ стильными кроссовками или яркими ботинками. Это создаст эффектный контраст и привнесет динамичности в ваш стиль.

Джинсы с высокой талией + укороченный пиджак

Укороченные пиджаки и жакеты, которые заканчиваются прямо на уровне талии, идеально сочетаются с джинсами с высокой талией. Такой стиль подчеркивает фигуру и добавляет легкости образу. Не забывайте про обувь на каблуке или трендовые сникерсы, которые создадут гармоничный лук.

Стиль ретро

Если вы любите ретро-стиль, можно выбрать пиджак с крупными пуговицами или в клетку, а к нему джинсы прямого кроя или расклешенные модели. Такие сочетания напоминают 70-е годы, которые возвращаются в моду. Дополните образ винтажными аксессуарами, например, солнцезащитными очками или кожаной сумкой.

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