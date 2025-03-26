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Джинси і жакет: зірка "Холостяка" показала стильний "лук" на кожен день

Середа 26 березня 2025 07:15
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Джинси і жакет: зірка "Холостяка" показала стильний "лук" на кожен день Олександра Погорєлова (фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova)
Автор: Катерина Собкова

Для створення модних образів весною 2025 не обов'язково повністю оновлювати гардероб. Можна додати до нього всього декілька речей і аксесуарів, щоб лук став трендовим. Наприклад, доповнити блакитні джинси та класичний піджак сорочкою в клітинку.

РБК-Україна (проєкт Styler) вирішило розповісти, як таке поєднання носить зірка 12-го сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" (2022) Олександра Погорєлова.

Для повсякденного образу дівчина вибрала класичні джинси прямого крою з блакитного деніму. Їх вона доповнила білим боді, замість якого також можна вдягнути лонгслів або футболку.
Джинси і жакет: зірка &quot;Холостяка&quot; показала стильний &quot;лук&quot; на кожен день
Олександра Погорєлова показала стильний образ (скриншот)

Зверху вона накинула трендову сорочку в синьо-сіру клітинку. Щоб зробити образ більш розслабленим, Олександра Погорєлова не застібала її.
Джинси і жакет: зірка &quot;Холостяка&quot; показала стильний &quot;лук&quot; на кожен день
Зірка "Холостяка" показала тренди весни 2025 (скриншот)

Завершити образ вона вирішила сірим піджаком-пальто, білими кедами й чорною місткою сумкою.
Джинси і жакет: зірка &quot;Холостяка&quot; показала стильний &quot;лук&quot; на кожен день
Тренди весни 2025 (скриншот)

Як носити джинси та піджак навесні 2025

Яскраві відтінки

Навесні 2025 року особливо актуальні яскраві, насичені кольори та сміливі принти. Наприклад, поєднуйте класичний піджак (чорний, темно-синій) з яскравими джинсами (наприклад, червоними або зеленими) або джинсами з великими принтами. Доповніть образ стильними кросівками або яскравими черевиками. Це створить ефектний контраст і додасть динамічності у ваш стиль.

Джинси з високою талією + укорочений піджак

Укорочені піджаки та жакети, які закінчуються прямо на рівні талії, ідеально поєднуються з джинсами з високою талією. Такий стиль підкреслює фігуру і додає легкості образу. Не забувайте про взуття на підборах або трендові снікерси, які створять гармонійний лук.

Стиль ретро

Якщо ви любите ретро-стиль, можна вибрати піджак з великими ґудзиками або в клітинку, а до нього джинси прямого крою або розкльошені моделі. Такі поєднання нагадують 70-ті роки, які повертаються в моду. Доповніть образ вінтажними аксесуарами, наприклад, сонцезахисними окулярами або шкіряною сумкою.

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