Как сделать макияж в стиле гранж: блогерша поделилась простым секретом

Макияж в стиле гранж возвращается в модные тренды 2025 года, олицетворяя дух 90-х, когда гранж стал не только музыкальным, но и модным явлением. Этот стиль с его непринужденной, даже немного "неаккуратной" эстетикой идеально подходит для тех, кто хочет выразить свою индивидуальность и отойти от классических стандартов красоты.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост блогерши Дарьи Пясты в Instagram решило рассказать, как сделать такой мейкап.

Основные элементы макияжа гранж

Тональная основа с эффектом кожи

Для такого макияжа не принято использовать плотный, матовый финиш. Вместо этого предпочтение отдается легкому, естественному покрытию, которое подчеркивает текстуру кожи, добавляя слегка тусклый, незавершенный вид. Иногда на коже может присутствовать незначительная небрежность, например, легко видимые веснушки.

Темные, дымчатые глаза

В центре гранж-стиля всегда были выразительные глаза. Тренд 2025 года - это дымчатый макияж глаз с использованием темных оттенков: черного, темно-коричневого, серого или бордового. Применяются как глубокие тени, так и подводка, чтобы создать эффект смазанных, слегка растушеванных линий, что придает макияжу небрежную и немного неаккуратную атмосферу.

Подведенные нижние века

Один из характерных признаков гранж-стиля - акцент на нижнем веке. Это может быть как плотная линия карандаша, так и растушеванная тень, создающая эффект "потертого" макияжа, что вносит элемент дерзости и драмы.

Грубые брови

В 2025 году грубые, слегка небрежные брови снова в моде. Они могут быть как натуральными, так и с легким акцентом на их форму и густоту, но важно, чтобы они выглядели максимально естественно. Это создаст контраст с яркими, выразительными глазами.

Бледный румянец или его отсутствие

В гранж-стиле румяна часто не используются, а если и используются, то это очень легкие, холодные оттенки. Лицо может быть слегка бледным, что добавляет ему "заброшенности" и стилистической выразительности.

Совет: для более актуального и современного взгляда на гранж-стиль можно уменьшить количество макияжа и оставить акценты только на одной части лица - например, акцент на глазах и минималистичный макияж губ.