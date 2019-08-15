Джигарханян потрапив до лікарні: друг актора розкрив всі подробиці

Фото: колаж РБК-Україна

У Армена Джигархана проблеми із серцем

Армен Джигарханян потрапив до лікарні у Москві в РФ, але термінової операції, про яку відразу розійшлися чутки, не потребує. У 83-річного культового радянського і російського актора проблеми із серцем, і в минулому році після смерті дружини він пережив інфаркт.

Повідомлялося, що після загострення захворювання на фоні серцево-судинної та ниркової недостатності він і був екстрено госпіталізований.

У той же час друг Джигарханяна Артур Сомогонян запевнив, що приводів для занепокоєння немає, і актор до вихідних повинен виписатися з клініки, передає "КП".

Армен Борисович перебуває в одній з московських клінік під постійним наглядом лікарів.

За його словами, Джигарханян ліг до лікарні в цілях звичайної профілактики. Також він обурився повідомленнями в пресі про нібито тяжкий стан здоров'я артиста і реанімацію.

Сомогонян запевнив, що Джигарханян напередодні початку нового осіннього театрального сезону в Московському драматичному театрі, яким він керує з 1996 року, вирішив "підлікуватися, прокапати крапельницю".

Армен Джигарханян (фото з соцмереж)

Армен Джигарханян навесні 2016 року був госпіталізований в НДІ імені Н. В. Скліфосовського з підозрою на інфаркт міокарда. У актора цукровий діабет.

Через роки, в січні 2018-го, був госпіталізований прямо з театру у Піроговську клінічну лікарню в Москві в стані середньої тяжкості. У Армена Борисовича виявили проблеми з серцем, гіпертонічний криз, знайшли підозри на невралгію та вірусну інфекцію.

26 квітня 2018 року він госпіталізований з інфарктом та впав у кому, але пізніше вийшов з неї.

Як повідомлялося раніше, нещодавно радянський актор Валентин Гафт був госпіталізований в лікарню у важкому стані. 83-річний актор переніс інсульт.

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