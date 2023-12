Дженнифер Лопес засветилась в платье от украинского бренда в новом клипе (видео)

Джей Ло зажглась в платье от украинского бренда

Дженнифер Лопес появилась в платье украинского бренда в своем новом клипе. В одном из кадров трейлера будущей картины о Джей Ло "This Is Me… Now" 54-летняя американская певица и актриса предстала в платье известного и одного из самых успешных украинских дизайнеров.

Платье, имеющее вырез в форме сердца, принадлежит Ивану Фролову. Это платье одноименный бренд FROLOV представил во время Лондонской недели моды осенью 2023 года.

Скриншот

Известно, что образы украинского дизайнера используют в своих клипах и выступлениях такие звезды как Бейонсе, Сэм Смит, Кайли Миноуг, Måneskin и других зарубежных знаменитостей.

Недавно певица анонсировала новый альбом, который называется This Is Me… Now и частично посвящен мужу Бену Аффлеку, а также имеет определенную логическую цепочку с ее предыдущим альбомом.

К созданию этого проекта Джей Ло подходит очень серьезно и уже выпустила не только анонс, но и тизер одного из клипов. Именно там в одном из моментов певица в зажигательном танце засветилась в довольно откровенное платье от Ивана Фролова.

Джей Ло зажгла платье от украинского бренда (фото: instagram.com/frolovheart)

Стоит сказать, что на Лопес это платье с оригинальным дизайном выглядит невероятно и подчеркивает все ее прелести. К тому же, с секундного появления Дженнифер в кадре, можно понять, что оно свадебное по сюжету.

Полного клипа пока нет, только часть. Но уже можно понять, что это станет очередным успехом артистки и подарит ценителям творчества легенды голливудской сцены новые эмоции и очень яркие впечатления.