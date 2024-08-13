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Дженнифер Лопес и сын Бена Аффлека хорошо проводят время на фоне слухов о разводе звездной пары (фото)

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

На днях певицу и актрису Дженнифер Лопес заметили в особняке, которым недавно обзавелся Бен Аффлек. Более того, ее увидели с сыном Бена и Дженнифер Гарнер Сэмюэлем. Они вместе прогуливались по торговому центру.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.

Так, 55-летняя актриса приехала в дом Аффлека в Брентвуде в воскресенье, 11 августа, накануне дня рождения.

В тот же день Лопес сопровождала 12-летнего сына Аффлека, Сэмюэля, в торговый центр.

Знаменитость выбрала для прогулки в солнечный день белый комбинезон свободного кроя, компанию ему составили бело-изумрудные кроссовки на платформе. Дженнифер сделала незаметный макияж и распустила волосы.

Сэмюэль был одет в черную футболку оверсайз, черные джинсы и серые кроссовки.

Певица вместе с пасынком отправилась на шоппинг в торговый центр Century City Mall в Беверли-Хиллз, где их заметили за покупками в элитном магазине.

Было очевидно, что она отлично ладит с сыном мужа: она обнимала его за плечи, а он доверчиво положил руку на ее спину.

Когда артистка и подросток покинули центр с покупками в руках, они сели в черный внедорожник и отправились к дому Аффлека, который тот недавно приобрел.

Звезда фильма "Стриптизерши" зашла в холостяцкую берлогу Бена и провела там несколько часов.

Ранее стало известно, что супруги оформили документы на развод. Слухи об этом появились несколько месяцев назад, однако никаких официальных подтверждений не было.

Теперь бывшие звезды ждут подходящего момента, чтобы публично заявить о расставании. Ожидается, что это произойдет к концу лета.

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Дженнифер ЛопесБен АффлекДетиРазводЗвёзды