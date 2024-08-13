Дженнифер Лопес и сын Бена Аффлека хорошо проводят время на фоне слухов о разводе звездной пары (фото)

Так, 55-летняя актриса приехала в дом Аффлека в Брентвуде в воскресенье, 11 августа, накануне дня рождения.

В тот же день Лопес сопровождала 12-летнего сына Аффлека, Сэмюэля, в торговый центр.

Знаменитость выбрала для прогулки в солнечный день белый комбинезон свободного кроя, компанию ему составили бело-изумрудные кроссовки на платформе. Дженнифер сделала незаметный макияж и распустила волосы.

Jennifer Lopez був споттён на гострому полученні з Ben Affleck's son Samuel на воскресенье короткий после продолжительного времени с ее ехидной скамеечкой на его LA home. Hmm lovely pic.twitter.com/NpRKQs9X27 — Entertainment Hub (@Entertain85512) August 13, 2024

Jennifer Lopez visits Ben Affleck's LA rental home after spending the day shopping with actor's son, Samuel pic.twitter.com/F5qjE5C2vG — JLo Updates (@lopez_updates) August 12, 2024

Сэмюэль был одет в черную футболку оверсайз, черные джинсы и серые кроссовки.

Певица вместе с пасынком отправилась на шоппинг в торговый центр Century City Mall в Беверли-Хиллз, где их заметили за покупками в элитном магазине.

Было очевидно, что она отлично ладит с сыном мужа: она обнимала его за плечи, а он доверчиво положил руку на ее спину.

Когда артистка и подросток покинули центр с покупками в руках, они сели в черный внедорожник и отправились к дому Аффлека, который тот недавно приобрел.

Jennifer Lopez visits Ben Affleck's LA rental home after spending the day shopping with actor's son pic.twitter.com/biaDhwQhiO — lajong11 (@lajong11) August 13, 2024

Звезда фильма "Стриптизерши" зашла в холостяцкую берлогу Бена и провела там несколько часов.

Ранее стало известно, что супруги оформили документы на развод. Слухи об этом появились несколько месяцев назад, однако никаких официальных подтверждений не было.

Теперь бывшие звезды ждут подходящего момента, чтобы публично заявить о расставании. Ожидается, что это произойдет к концу лета.