Дженнифер Лопес и Бен Аффлек оформили документы на развод, - СМИ
Голливудский актер Бен Аффлек и американская певица Дженнифер Лопес официально разводятся.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на DailyMail.
Так, пара не смогла восстановить отношения после нескольких попыток примирения.
По информации из источников, они уже подготовили документы на развод, но пока не подали их в соответствующие инстанции, чтобы начать процесс.
В ближайшее время супруги собираются официально объявить о своем разрыве поклонникам.
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек (фото: Getty Images)
Также подтвердились слухи о продаже их совместного имущества в Лос-Анджелесе. После того, как пара выставила свой особняк в Беверли-Хиллз на продажу, Аффлек купил себе новый дом стоимостью более 20 миллионов долларов.
Джей Ло также продала свой четырехкомнатный пентхаус в Нью-Йорке за 23 миллиона долларов. Похоже, певица планирует приобрести новое жилье в Лос-Анджелесе.
Как известно, Бен и Джей начали свои отношения в 2001 году. Мужчина сделал предложение певице, и они планировали свадьбу на 2003 год, но по ряду причин она была отменена.
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек (фото: Getty Images)
После 20-летнего перерыва в отношениях они тайно поженились в июле 2022 года.
Однако с марта 2024-го пара не появлялась на публике вместе, и сразу же начали распространяться слухи об их возможном разрыве.
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