Не разговаривают друг с другом: инсайдеры раскрыли правду о разводе Лопес и Аффлека

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, которые подали документы на развод , не поддерживают общение друг с другом. Такое заявление сделали инсайдеры, и отсутствие коммуникации между звездами затрудняет процесс официального разрыва.

Что об этом известно рассказывает, РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Page Six .

Развод Аффлека и Лопес

Бывшие влюбленные ни в какой форме не поддерживают связь: ни лично, ни по телефону, ни каким-либо другим возможным способом. И такая ситуация, по словам инсайдеров, замедляет их бракоразводный процесс.

Знаменитости, которые пошли под венец в июле 2022 года, имеют брачный договор и единственный актив, который должны разделить на фоне расставания, - их особняк в Беверли-Хиллз, стоимость которого составляет 68 млн долларов. Сейчас его уже выставили на продажу.

Звезды, как известно, с июня занялись тем, чтобы съехать оттуда и перевезти все свои вещи в другое жилье. Вначале влюбленные пытались продать дом без прямого выставления его на рынок недвижимости, однако эти планы реализовать не удалось. Поэтому в начале этого месяца стало известно, что особняк можно приобрести.

Звезды сыграли свадьбу в июле 2022 года (фото: instagram.com/jlo)

Кроме того, по словам инсайдеров, 55-летняя исполнительница и 51-летний актер не стали нанимать адвокатов по разводу. Они попросили заняться этим вопросом своих бизнес-менеджеров.

Совместный дом Аффлек и Лопес приобрели летом прошлого года - это произошло через год после того, как они провели отпуск в Лас-Вегасе, стоимость которого составила более 60 миллионов долларов.

В доме, как известно, 12 спален и 24 ванные комнаты, и сейчас селебрити стремятся продать его побыстрее.

Экс-влюбленные официально еще не сообщали о своем разрыве, но, как передают СМИ, они намерены сделать это в ближайшем будущем.

После выставления общей недвижимости на рынок Аффлек купил новый дом за более чем за 20 млн долларов, в то время Дженнифер продала свой четырехкомнатный пентхаус в Нью-Йорке за 23 млн долларов. По всей вероятности, она планирует приобрести новую недвижимость в Лос-Анджелесе.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек впервые начали встречаться еще в 2000-х (фото: Getty Images)

Что известно об отношениях Джей и Бена

Роман между ними начался еще в 2001 году, и впоследствии актер сделал предложение артистке. Они планировали сыграть свадьбу в 2003, однако в силу определенных обстоятельств этого так и не произошло.

Пара воссоединилась после 20-летнего перерыва: подтвердила свои отношения и тайно поженилась в июле 2022 года.

Но в марте этого года начали появляться слухи о том, что в их семье не все хорошо. Звезды перестали появляться вместе на публике, а также к этому добавились и другие факторы, вызвавшие у поклонников подозрения.