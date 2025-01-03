55-летняя Дженнифер Лопес ошеломила фигурой в мини-бикини

55-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес не перестает удивлять поклонников своей невероятной физической формой. Соответствующей фотографией она поделилась в своих соцсетях.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, для зимних каникул Дженнифер Лопес выбрала заснеженный Аспен. Звезда проводит время в компании своей семьи, наслаждаясь отдыхом на одном из самых популярных горнолыжных курортов.

Оттуда Дженнифер опубликовала фото, на котором она позировала в черном бикини с эффектными золотыми металлическими вставками.

Завершали стильный лук черная ковбойская шляпа с изящным пером и массивное золотистое ожерелье с кулоном.

Дженнифер Лопес (фото: скриншот)

Актриса добавила к своему образу коричневые меховые сапоги, которые удачно подчеркнули общий стиль.

В кадре, который она опубликовала, звучит песня "Daylight Doom" группы Moto Bandit, добавляя атмосферности пикантному снимку.

Пользователи сети засыпали комплиментами Дженнифер, отметив, что она продолжает доказывать, что возраст - всего лишь цифра!

"Какая ты невероятная", "Это фото с ковбойской шляпой сделано для меня", "Ты чрезвычайно сексуальна и красива", "Как можно быть такой прекрасной?", - комментируют публикацию фолловеры.