ua en ru
Чт, 07 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Дженнифер Энистон включает этот суперпродукт в свой рацион для красоты и молодости кожи

Четверг 07 ноября 2024 10:46
UA EN RU
Дженнифер Энистон включает этот суперпродукт в свой рацион для красоты и молодости кожи Фото: Что делает Дженнифер Энистон для красоты (instagram.com/jenniferaniston)
Автор: Людмила Жукова

55-летняя актриса Дженнифер Энистон может похвастаться прекрасной фигурой в свои годы и сияющей кожей. Что делает звезда для сохранения молодости и красоты?

В чем секрет питания звезды "Друзей", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Что включает в рацион Дженнифер Энистон

Актриса включает салаты в свой рацион здоровья, чтобы поддерживать свою потрясающую фигуру. Интересно, что в ее блюде главное место занимает не салат.

Звезда выбирает киноа - основной продукт средиземноморской диеты, который является отличным источником растительного белка, поскольку содержит все девять незаменимых аминокислот.

В чем польза киноа

Это безглютеновое зерно также имеет высокое содержание клетчатки и витаминов и минералов, что делает его особенно полезным для соблюдающих вегетарианскую или веганскую диету.

Одной из причин популярности киноа среди тех, кто стремится похудеть и оставаться в форме, высокое содержание белка, которое помогает угнетать гормоны голода и не делать вредные перекусы.

Исследования показывают, что значительное содержание клетчатки в киноа (примерно 2,8 г на 100 г в вареном виде) помогает контролировать вес, пищеварение и здоровье кишечника.

Дженнифер Энистон включает этот суперпродукт в свой рацион для красоты и молодости кожиВ кино много белка (фото: pixabay.com)

Он также богат витаминами A и B2, которые полезны для кожи, глаз и нервной системы, потенциально уменьшают тонкие морщинки и способствуют молодости. Рибофлавин в киноа улучшает эластичность кожи и может быть полезен тем, у кого кожа, подвержена угрей.

Кроме того, из-за низкого гликемического индекса киноа не вызывает резких скачков уровня сахара в крови, что делает ее отличным выбором для диабетиков.

Зерно содержит приличное количество омега-3 жирных кислот, которые полезны для вашего сердца. Кроме того, киноа является сокровищницей питательных веществ, включая фолиевую кислоту, марганец, тиамин, медь, магний, фосфор и калий.

Читайте также о любимом завтраке Дженнифер Энистон, чтобы оставаться молодым и энергичным.

Узнайте также, какой суп помогает Памеле Андерсон быть в форме.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дженнифер Энистон Здоровье Здоровое питание Здоровая еда
NEWS
Горела высотка, бизнес- и медцентр: последствия атаки "Шахедов" на Киев (фоторепортаж)
Горела высотка, бизнес- и медцентр: последствия атаки "Шахедов" на Киев (фоторепортаж)