ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Джекі Чан і коронавірус: з'явилася екстрена заява актора

STYLERПерсони    27.02.2020 - 20:22
Джекі Чан і коронавірус: з'явилася екстрена заява актора
Джекі Чан не хворий (фото:

Джекі Чан подякував всім шанувальникам за підтримку

Джекі Чан звернувся до всіх шанувальникам з завялением. Відомий актор здоровий і перебуває не в карантині. Раніше артиста госпіталізували з підозрою на коронавірус. Чан опублікував пост на своїй Facebook-сторінці, де повідомив, що він здоровий і подякував всіх фанатів за їх переживання і турботу.

"По-перше, я хочу подякувати всіх тих, хто турбувався про мене. Я здоровий і в безпеці, і не перебуваю в карантині. Я отримував величезну кількість повідомлень з питанням, чи все зі мною гаразд. Ваша любов і турбота незрівняна. Спасибі вам! Також я отримав масу подарунків від фанатів з усього світу в цей важкий час. Спасибі вам величезне за медичні маски. Я дуже ціную вашу турботу. І я попросив моїх підопічних передати ці подарунки всім тим, кому це зараз справді потрібно. Дякую!, - написав Джекі Чан.

Раніше Джекі Чан був екстрено доставлений в лікарню з підозрою на 2019-nCoV, писао іспанське видання Sputnik.

Припускали, що 65-річний актор міг заразитися коронавірусом на одній з приватних вечірок, оскільки одним із гостей був 48-річний співробітник поліції, у якого діагностували коронавірус.

до Речі, Джекі Чан раніше обіцяв 1 мільйон юанів (близько 145 тисяч доларів) тому, хто знайде ліки від COVID-19.

Як ми раніше писали, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов розповів свій лайфхак, як уберегтися від китайського вірусу. Він розповів і показав, як правильно чхати.

Джекі Чан потрапив до лікарні: підозрюють коронавірус "Йому всі наслідували": мережа сумує про загибель найвидатнішого режисера століття
Новини України Джеки Чан
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся