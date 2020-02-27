Джекі Чан і коронавірус: з'явилася екстрена заява актора

Джекі Чан не хворий (фото:

Джекі Чан подякував всім шанувальникам за підтримку

Джекі Чан звернувся до всіх шанувальникам з завялением. Відомий актор здоровий і перебуває не в карантині. Раніше артиста госпіталізували з підозрою на коронавірус. Чан опублікував пост на своїй Facebook-сторінці, де повідомив, що він здоровий і подякував всіх фанатів за їх переживання і турботу.

"По-перше, я хочу подякувати всіх тих, хто турбувався про мене. Я здоровий і в безпеці, і не перебуваю в карантині. Я отримував величезну кількість повідомлень з питанням, чи все зі мною гаразд. Ваша любов і турбота незрівняна. Спасибі вам! Також я отримав масу подарунків від фанатів з усього світу в цей важкий час. Спасибі вам величезне за медичні маски. Я дуже ціную вашу турботу. І я попросив моїх підопічних передати ці подарунки всім тим, кому це зараз справді потрібно. Дякую!, - написав Джекі Чан.

Раніше Джекі Чан був екстрено доставлений в лікарню з підозрою на 2019-nCoV, писао іспанське видання Sputnik.

Припускали, що 65-річний актор міг заразитися коронавірусом на одній з приватних вечірок, оскільки одним із гостей був 48-річний співробітник поліції, у якого діагностували коронавірус.

до Речі, Джекі Чан раніше обіцяв 1 мільйон юанів (близько 145 тисяч доларів) тому, хто знайде ліки від COVID-19.

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