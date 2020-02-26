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Джекі Чан потрапив до лікарні: підозрюють коронавірус

STYLERЖиття    26.02.2020 - 17:43
Джекі Чан потрапив до лікарні: підозрюють коронавірус
Джекі Чан (фото: flickr/Luke Rauscher)

Через короновірус 65-річного актора Джекі Чана екстрено доставили в лікарню

Коронавірус 2020, який охопив 15 країн Європи, дістався до знаменитостей. Джекі Чан був екстрено доставлений в лікарню з підозрою на 2019-nCoV, пише іспанське видання Sputnik.

Передбачається, що 65-річний актор міг заразитися коронавірусом на одній з приватних вечірок, оскільки одним із гостей був 48-річний співробітник поліції, у якого діагностували коронавірус.

Джекі Чан раніше обіцяв 1 мільйон юанів (близько 145 тисяч доларів) тому, хто знайде ліки від COVID-19.

Нагадаємо, що в аеропорту "Київ" медики зустрічають всіх пасажирів, які прилітають з Італії. Лікарі в спецодязі і масках прикладають до чола пасажирів безконтактний інфрачервоний термометр, що показує температуру людини.

Раніше повідомлялося про те, що українка з Італії, яка живе в Ломбардії, шокувала новими деталями про коронавірус. Вона розповіла, що італійці дуже злі на ЗМІ, оскільки вважають, що вони роздувають паніку. Вона розповіла, що маски ніхто не носить, крім медиків та туристів. При цьому в Ломбардії для дітей через спалах коронавіруса зробили канікули.

Ми також писали про те, що коронавірус з Італії поширюється в інші країни дуже швидко. Так, за один день інфекція потрапила в чотири країни - Швейцарію, Каталонію (регіон Іспанії), Хорватію і Румунію. При цьому заражені в цих країнах люди недавно відвідували Італію.

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