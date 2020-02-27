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Коронавірус в Україні: в аеропорту "Бориспіль" перевіряють температуру не у всіх пасажирів

STYLERЖиття    27.02.2020 - 15:04
Коронавірус в Україні: в аеропорту "Бориспіль" перевіряють температуру не у всіх пасажирів
Коронавірус з Китаю загрожує Україні (фото: freepic)

В аеропорту Бориспіль погано перевіряють прибулих людей на коронавірус

Коронавірус поширюється по Європі швидкими темпами, вже 19 європейських країн оголосило про зараження своїх громадян. В Україні ж не поспішають перевіряти пасажирів, які прилетіли з інших країн, в аеропорту "Бориспіль". Перевірку людей проводять недобросовісно. Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці депутат Олександр Ткаченко.

"Короновірус на замку, рейс не з Мілана або Пекіна, але, аеропорт "Бориспіль", хоч не робіть вигляд, блін. Все це - ви, тобто Україна. Вас зустрічають цей "Доктор Айболит" і його "Снігуронька", які через одного пасажира перевіряють температуру в літаку", - написав Олександр Ткаченко.

Коронавірус в Україні: в аеропорту &quot;Бориспіль&quot; перевіряють температуру не у всіх пасажирів

В аеропорту Бориспіль недобросовісно перевіряють пасажирів на коронавірус (фото: Facebook/ Олександр Ткаченко)

Нагадаємо, що 25 лютого РНБО ухвалив рішення про обов'язковий температурний скринінг для абсолютно всіх громадян, які прибувають на територію України.

За даними РНБО найменше ризикують люди у віці від 10 до 39 років (показник 0,2%). Невеликий відсоток у віковій групі 40-49 років (0,3%). Для тих, кому від 50-59 років, небезпеку становить 1,3%, а з підвищенням віку - значно зростає (60-69 років - 3,4%, 70-79 років - 7,8%).

Найбільший ризик у людей, старших 80 років. Для цієї групи показник ризику становить 13,5%.

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