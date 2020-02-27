Милованов показав, як правильно чхати: це відео має вберегти від коронавірусу

Милованов показав, як уберегтися від коронавіруса (Колаж РБК-Україна)

Міністр порадив прикриватися ногою під час обіймів

Коронавірус з дуже швидкою силою поширюється по Європі і в Україні побоюються розвитку інфекції. Так, наприклад, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов розповів свій лайфхак, як уберегтися від китайського вірусу. Він розповів і показав, як правильно чхати.

На брифінгу Милованов показав на своєму прикладі, як захиститися від вірусу.

"Під час чхання прикривайте ніс не рукою, а серветкою або згином ліктя. А якщо ви будете з кимось обніматися, тоді треба ногою вже прикриватися", - сказав Милованов.

Міністр радить використану серветку одразу викидати у смітник і закрити кришку, так як цю серветку може витягнути звідти дитина і почати нею грати.

Милованов рекомендує ухилятися від обіймів тією частиною тіла, якої ви не будете цілуватися.

Милованов показав, як правильно чхати (YouTube)

Як ми раніше писали, Папа Франциск раптово захворів після того, як поспілкувався з парафіянами. Голова католицької церкви, як зазвичай, цілував у щоки присутніх на площі Святого Петра і потиснув їм руки.