Джеки Чан и коронавирус: появилось экстренное заявление актера

Джеки Чан не болен (фото:

Джеки Чан поблагодарил всех поклонников за поддержку

Джеки Чан обратился ко всем поклонникам с завялением. Известный актер здоров и находится не в карантине. Ранее артиста госпитализировали с подозрением на коронавирус. Чан опубликовал пост на своей Facebook-странице, где сообщил, что он здоров и поблагодарил всех фанатов за их переживания и заботу.

"Во-первых, я хочу поблагодарить всех тех, кто обо мне беспокоился. Я здоров и в безопасности, и не нахожусь в карантине. Я получал огромное количество сообщений с вопросом, все ли со мной в порядке. Ваша любовь и забота несравнима. Спасибо вам! Также я получил массу подарков от фанатов со всего мира в это трудное время. Спасибо вам огромное за медицинские маски. Я очень ценю вашу заботу. И я попросил моих подопечных передать эти подарки всем тем, кому это сейчас действительно нужно. Благодарю!, - написал Джеки Чан.

Ранее Джеки Чан был экстренно доставлен в больницу с подозрением на 2019-nCoV, писао испанское издание Sputnik.

Предполагали, что 65-летний актер мог заразиться коронавирусом на одной из частных вечеринок, поскольку одним из гостей был 48-летний сотрудник полиции, у которого диагностировали коронавирус.

Кстати, Джеки Чан ранее обещал 1 миллион юаней (около 145 тысяч долалров) тому, кто найдет лекарство от COVID-19.

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