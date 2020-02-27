ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Джеки Чан и коронавирус: появилось экстренное заявление актера

STYLERПерсоны    27.02.2020 - 20:22
Джеки Чан и коронавирус: появилось экстренное заявление актера
Джеки Чан не болен (фото:

Джеки Чан поблагодарил всех поклонников за поддержку

Джеки Чан обратился ко всем поклонникам с завялением. Известный актер здоров и находится не в карантине. Ранее артиста госпитализировали с подозрением на коронавирус. Чан опубликовал пост на своей Facebook-странице, где сообщил, что он здоров и поблагодарил всех фанатов за их переживания и заботу.

"Во-первых, я хочу поблагодарить всех тех, кто обо мне беспокоился. Я здоров и в безопасности, и не нахожусь в карантине. Я получал огромное количество сообщений с вопросом, все ли со мной в порядке. Ваша любовь и забота несравнима. Спасибо вам! Также я получил массу подарков от фанатов со всего мира в это трудное время. Спасибо вам огромное за медицинские маски. Я очень ценю вашу заботу. И я попросил моих подопечных передать эти подарки всем тем, кому это сейчас действительно нужно. Благодарю!, - написал Джеки Чан.

Ранее Джеки Чан был экстренно доставлен в больницу с подозрением на 2019-nCoV, писао испанское издание Sputnik.

Предполагали, что 65-летний актер мог заразиться коронавирусом на одной из частных вечеринок, поскольку одним из гостей был 48-летний сотрудник полиции, у которого диагностировали коронавирус.

Кстати, Джеки Чан ранее обещал 1 миллион юаней (около 145 тысяч долалров) тому, кто найдет лекарство от COVID-19.

Как мы ранее писали, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов рассказал свой лайфхак, как уберечься от китайского вируса. Он рассказал и показал, как правильно чихать.

Джеки Чан угодил в больницу: подозревают коронавирус "Ему все подражали": сеть скорбит о гибели величайшего режиссера века
Новости Украины Джеки Чан
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь