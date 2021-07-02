У Києві "втомився" ще один міст: там утворився водоспад (відео)

У Києві 2 липня на мосту Патона утворився водоспад. Справа в тому, що на під шляхопроводом сталося пошкодження тепломережі.

Про це повідомили в Telegram-каналі "R&B News. Березняки та Русанівка"

"Наша пісня гарна й нова, починаєм її знову!" або київська традиційна розвага водоспад на Патона", - підписав відео автор.

На ньому показано, як з середини моста струмує водоспад.

Трохи пізніше з'ясувалося, що "Київтеплоенерго" локалізувало пошкодження магістральної тепломережі під мостом Патона. У підприємстві зазначили, що під мостом сталося пошкодження магістральної тепломережі діаметром 600 мм.

"Зараз йде підготовка до проведення ремонтних робіт, які здійснять верхолази. Триває відкачування води з трубопроводу. Відразу після цього почнеться активна фаза робіт", - сказано в повідомленні на Facebook.

Таке з мостом не вперше

Так, 3 березня 2020 міст Патона налякав людей. Там прорвало трубу і утворився величезний водоспад. Мало того - лився окріп.

Нагадаємо, що тепломережа під мостом Патона побудована 59 років тому - в 1962 році.