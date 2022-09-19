Джамала не може повернутися з Польщі до України: що сталося

Чому Джамала не може приїхати в Україну

Переможниця Євробачення написала, що після чергового прогону номера відчула занепад сил. Після цього вона опублікувала відео, адресоване чоловіку та команді.

Виконавиця зазначає: єдине, що вона може зараз зробити, це "побідкатися команді, чоловіку, надіслати балакульку".

Скрін: instagram.com/jamalajaaa

На відео Джамала зі сльозами каже, що хоче найшвидшої перемоги на шоу та повернутися додому.

У наступній сторіз зірка пише, що їй дуже важлива підтримка глядачів, у тому числі українців, адже вона хоче лишатися в проєкті для продовження збору.

Скрін: instagram.com/jamalajaaa

"Поки я танцюю, триває збір. Не танцюю, не вигрібаю? Мої проблеми. Тоді не триває збір", - пише Джамала.

Нагадаємо, що співачка бере участь у польських "Танцях з зірками". Її партнер Яцек Йешке.

Під час її виступів на паркеті глядачі можуть робити благодійні внески у фонд допомоги українським дітям. Наразі Джа зібрала вже більше 50 тисяч євро.

Джамала на "Танцях з зірками" у Польщі (фото: instagram.com/jamalajaaa)