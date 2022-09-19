RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Джамала не може повернутися з Польщі до України: що сталося

Джамала не може повернутися в Україну (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Юлія Гаюк

Українська співачка Джамала декілька місяців перебуває в Польщі, де бере участь у шоу "Танці з зірками". Однак повернутися додому навіть на певний час зірка не може.

Про це Джамала розповіла прихильникам у сторіз в своєму Instagram.

Чому Джамала не може приїхати в Україну

Переможниця Євробачення написала, що після чергового прогону номера відчула занепад сил. Після цього вона опублікувала відео, адресоване чоловіку та команді.

Виконавиця зазначає: єдине, що вона може зараз зробити, це "побідкатися команді, чоловіку, надіслати балакульку".

Скрін: instagram.com/jamalajaaa

На відео Джамала зі сльозами каже, що хоче найшвидшої перемоги на шоу та повернутися додому.

У наступній сторіз зірка пише, що їй дуже важлива підтримка глядачів, у тому числі українців, адже вона хоче лишатися в проєкті для продовження збору.

Скрін: instagram.com/jamalajaaa

"Поки я танцюю, триває збір. Не танцюю, не вигрібаю? Мої проблеми. Тоді не триває збір", - пише Джамала.

Нагадаємо, що співачка бере участь у польських "Танцях з зірками". Її партнер Яцек Йешке.

Під час її виступів на паркеті глядачі можуть робити благодійні внески у фонд допомоги українським дітям. Наразі Джа зібрала вже більше 50 тисяч євро.

Джамала на "Танцях з зірками" у Польщі (фото: instagram.com/jamalajaaa)

До речі, раніше Джамала виставила на продаж свою сукню з Євробачення, щоб передати зароблені кошти на допомогу ЗСУ.

Також ми показували фото сімейної прогулянки співачки з двома її синами.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольшаДжамала