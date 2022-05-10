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Джамала виставила на продаж свою сукню з Євробачення: як виглядає розкішне вбрання

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Вівторок 10 травня 2022 19:31
Джамала виставила на продаж свою сукню з Євробачення: як виглядає розкішне вбрання Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Світлана Мащенко

Переможниця Євробачення 2016 року Джамала виставила на аукціон сукню, в якій вона відкривала пісенний конкурс. Співачка розраховує, що виручені кошти будуть передані на потреби ЗСУ та постраждалим від війни українцям.

Про це співачка написала в Instagram.

На аукціоні продаватиметься сукня, в якій Джамала відкривала "Євробачення". Її можна придбати на аукціоні Catawiki.

Історія вбрання

У 2017 році сукню створила дизайнерка Юлія Магдич.

"Для мене це більше, аніж просто річ, це справжній витвір мистецтва, у якому зійшлись традиції та історія моєї країни", - пише співачка.

Джамала виставила на продаж свою сукню з Євробачення: як виглядає розкішне вбранняДжамала виставила на продаж свою сукню з Євробачення: як виглядає розкішне вбрання

Фото: catawiki.com

Джамала виставила на продаж свою сукню з Євробачення: як виглядає розкішне вбрання

Колаж РБК-Україна: Джамала у сукні для Євробачення

Це вбрання стане ключовим лотом благодійного аукціону

Він проходитиме з вівторка, 10 травня до середи, 18 травня (22:00, Київ) на сайті catawiki.com.

Стартова ціна сукні 270 євро, мінімальний крок - 290 євро. Експерти розраховують, що вбрання буде продано за 6-7 тисяч євро.

Всього буде представлено 11 речей від учасників "Євробачення" різних років.

Зібранні кошти передадуть до благодійного фону Yellow-Blue Foundation, який підтримує постраждалих у війні українців.

Нагадаємо, що 10, 12 і 14 травня в італійському місті Турин відбуватимуться півфінали і фінал Євробачення 2022. Україні прогнозують перемогу на міжнародному пісенному конкурсі.

Раніше ми писали, коли і де дивитися виступ KALUSH Orchestra.

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