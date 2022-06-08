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Джамала вперше за три місяці вийшла на прогулянку з синами: милі фото

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Стамбул, Туреччина, Середа 08 червня 2022 13:02
Джамала вперше за три місяці вийшла на прогулянку з синами: милі фото Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Марина Настевич

Популярна українська співачка Джамала поділилася милими фото зі своїми синами - вона вперше за три місяці вибралася на спільну прогулянку з малюками. Зіркова мама показала дітям Стамбул.

Знімки були опубліковані на Instagram-сторінці знаменитості.

Зазначимо, що з початком війни Джамала відвезла дітей до Туреччини і залишила під опікою сестри. Сама ж артистка брала активну участь у благодійних концертах, що проходили в Європі і навіть США. І ось вона нарешті змогла викроїти час, щоб побути зі своїми малюками.

Разом з 4-річним Еміром-Рахманом і Селімом-Гіраєм, якому скоро виповниться два роки, співачка пройшлася по мальовничих вуличках Стамбула і відвідала старовинну мечеть Айя-Софія.

Джамала вперше за три місяці вийшла на прогулянку з синами: милі фотоДжамала вперше за три місяці вийшла на прогулянку з синами: милі фотоДжамала вперше за три місяці вийшла на прогулянку з синами: милі фото

"Звичайна радість - вперше за три місяці вийти на прогулянку з дітьми в центр Стамбула. Показати їм місто. Відчуття ніби з минулого життя. Без зайвих слів", - підписала знімки Джамала.

Для прогулянки зірка вибрала білу футболку з синьо-жовтим прапором, а на шиї у неї можна побачити підвіску з українським тризубом.

Джамала вперше за три місяці вийшла на прогулянку з синами: милі фото

Джамала прогулялася з синами по Стамбулу (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники залишили улюбленій артистці багато теплих слів в коментарях і відзначили, що її синочки помітно підросли.

Нагадаємо, раніше Джамала виставила на аукціон сукню, в якій вона відкривала пісенний конкурс "Євробачення". Співачка розраховує, що виручені кошти будуть передані на потреби ЗСУ і постраждалим від війни українцям.

Ми також писали, що дружина відомого шоумена Юрія Ткача розповіла, що пережила її сім'я з перших днів війни і як їй вдалося врятувати дитину від ракетних обстрілів.

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