Джамала не может вернуться из Польши в Украину: что произошло

Почему Джамала не может приехать в Украину

В своих Instagram stories победительница Евровидения написала, что после очередного прогона номера ощутила упадок сил. Затем она опубликовала видео, адресованное мужу и команде.

Исполнительница отмечает, что единственное, что она может сейчас сделать, это "пожаловаться команде, мужу, послать болтливое видео".

Скрин: instagram.com/jamalajaaa

На видео Джамала со слезами говорит, что хочет скорейшей победы и вернуться домой.

В следующей stories звезда пишет, что ей очень важна поддержка зрителей, в том числе украинцев, ведь она хочет оставаться в проекте для продолжения сбора.

Скрин: instagram.com/jamalajaaa

"Пока я танцую, продолжается сбор. Не танцую, не выгребаю? Мои проблемы. Тогда не продолжается сбор", - пишет Джамала.

Напомним, что певица принимает участие в польских "Танцах со звездами". Ее партнер Яцек Йешке.

Во время выступлений на паркете зрители могут вносить благотворительные взносы в фонд помощи украинским детям. Сейчас Джа собрала более 50 тысяч евро.

Джамала на "Танцах со звездами" в Польше (фото: instagram.com/jamalajaaa)