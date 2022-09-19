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Джамала не може повернутися з Польщі до України: що сталося

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Польща, Понеділок 19 вересня 2022 20:00
Джамала не може повернутися з Польщі до України: що сталося Джамала не може повернутися в Україну (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Юлія Гаюк

Українська співачка Джамала декілька місяців перебуває в Польщі, де бере участь у шоу "Танці з зірками". Однак повернутися додому навіть на певний час зірка не може.

Про це Джамала розповіла прихильникам у сторіз в своєму Instagram.

Чому Джамала не може приїхати в Україну

Переможниця Євробачення написала, що після чергового прогону номера відчула занепад сил. Після цього вона опублікувала відео, адресоване чоловіку та команді.

Виконавиця зазначає: єдине, що вона може зараз зробити, це "побідкатися команді, чоловіку, надіслати балакульку".

Джамала не може повернутися з Польщі до України: що сталося

Скрін: instagram.com/jamalajaaa

На відео Джамала зі сльозами каже, що хоче найшвидшої перемоги на шоу та повернутися додому.

У наступній сторіз зірка пише, що їй дуже важлива підтримка глядачів, у тому числі українців, адже вона хоче лишатися в проєкті для продовження збору.

Джамала не може повернутися з Польщі до України: що сталося

Скрін: instagram.com/jamalajaaa

"Поки я танцюю, триває збір. Не танцюю, не вигрібаю? Мої проблеми. Тоді не триває збір", - пише Джамала.

Нагадаємо, що співачка бере участь у польських "Танцях з зірками". Її партнер Яцек Йешке.

Під час її виступів на паркеті глядачі можуть робити благодійні внески у фонд допомоги українським дітям. Наразі Джа зібрала вже більше 50 тисяч євро.

Джамала не може повернутися з Польщі до України: що сталосяДжамала не може повернутися з Польщі до України: що сталося

Джамала на "Танцях з зірками" у Польщі (фото: instagram.com/jamalajaaa)

До речі, раніше Джамала виставила на продаж свою сукню з Євробачення, щоб передати зароблені кошти на допомогу ЗСУ.

Також ми показували фото сімейної прогулянки співачки з двома її синами.

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Польша Джамала
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