Джамала не може повернутися з Польщі до України: що сталося
Українська співачка Джамала декілька місяців перебуває в Польщі, де бере участь у шоу "Танці з зірками". Однак повернутися додому навіть на певний час зірка не може.
Про це Джамала розповіла прихильникам у сторіз в своєму Instagram.
Чому Джамала не може приїхати в Україну
Переможниця Євробачення написала, що після чергового прогону номера відчула занепад сил. Після цього вона опублікувала відео, адресоване чоловіку та команді.
Виконавиця зазначає: єдине, що вона може зараз зробити, це "побідкатися команді, чоловіку, надіслати балакульку".
Скрін: instagram.com/jamalajaaa
На відео Джамала зі сльозами каже, що хоче найшвидшої перемоги на шоу та повернутися додому.
У наступній сторіз зірка пише, що їй дуже важлива підтримка глядачів, у тому числі українців, адже вона хоче лишатися в проєкті для продовження збору.
Скрін: instagram.com/jamalajaaa
"Поки я танцюю, триває збір. Не танцюю, не вигрібаю? Мої проблеми. Тоді не триває збір", - пише Джамала.
Нагадаємо, що співачка бере участь у польських "Танцях з зірками". Її партнер Яцек Йешке.
Під час її виступів на паркеті глядачі можуть робити благодійні внески у фонд допомоги українським дітям. Наразі Джа зібрала вже більше 50 тисяч євро.
Джамала на "Танцях з зірками" у Польщі (фото: instagram.com/jamalajaaa)
До речі, раніше Джамала виставила на продаж свою сукню з Євробачення, щоб передати зароблені кошти на допомогу ЗСУ.
Також ми показували фото сімейної прогулянки співачки з двома її синами.