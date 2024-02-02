Блогерша Шаманская призналась, почему не возвращается в Украину вместе с сыном
Известная блогерша Алина "Шаманка" (Шаманская) рассказала, почему не возвращается в Украину вместе со своим сыном Артуром. Иногда она приезжает в Киев, но ее ребенок остается в США, где они живут на фоне полномасштабной войны.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories из Instagram Шаманской.
Почему блогерша не привозит сына в Украину
Шаманская решила ответить на вопросы фанатов и объяснила, что волнуется за безопасность своего ребенка. Блогерша не возвращается в Украину, ведь хочет, чтобы ее сын "учился в школе и спал в постели".
Шаманская сказала, почему не возвращается в Украину (скриншот)
При этом блогерша отметила, что она может чем-то жертвовать. И это ради того, объяснила Шаманская, чтобы сын "жил спокойной и полноценной жизнью".
"И для этого я готова жертвовать даже своей карьерой... И уровнем жизни", - подчеркнула она.
Также блогерша рассказала, что сейчас в США она может спокойно жить только тогда, когда у нее есть определенный запас денег. Речь идет о сумме, эквивалентной оплате жилья и другим платежам. Это, по словам Шаманской, примерно 4-5 тысяч долларов.
Блоггерша ответила, сколько денег тратит в месяц (скриншот)
Кто такая Шаманская
Блогерша начинала с работы на телевидении. Затем она вышла за комика Руслана Ханумака, от которого родила сына. На фоне полномасштабной войны РФ против Украины звездная семья находилась за границей, затем ее муж возвращался в Киев.
Шаманская и Ханумак (фото: instagram.com/shamankaa)
Но зимой 2023 года Шаманская заявила о разводе с Ханумаком. Недавно же блогерша ответила, платит ли ее бывший алименты на сына.
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