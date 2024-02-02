Блогерша Шаманская призналась, почему не возвращается в Украину вместе с сыном

Известная блогерша Алина "Шаманка" (Шаманская) рассказала, почему не возвращается в Украину вместе со своим сыном Артуром. Иногда она приезжает в Киев, но ее ребенок остается в США, где они живут на фоне полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories из Instagram Шаманской.

Почему блогерша не привозит сына в Украину

Шаманская решила ответить на вопросы фанатов и объяснила, что волнуется за безопасность своего ребенка. Блогерша не возвращается в Украину, ведь хочет, чтобы ее сын "учился в школе и спал в постели".

Шаманская сказала, почему не возвращается в Украину (скриншот)

При этом блогерша отметила, что она может чем-то жертвовать. И это ради того, объяснила Шаманская, чтобы сын "жил спокойной и полноценной жизнью".

"И для этого я готова жертвовать даже своей карьерой... И уровнем жизни", - подчеркнула она.

Также блогерша рассказала, что сейчас в США она может спокойно жить только тогда, когда у нее есть определенный запас денег. Речь идет о сумме, эквивалентной оплате жилья и другим платежам. Это, по словам Шаманской, примерно 4-5 тысяч долларов.

Блоггерша ответила, сколько денег тратит в месяц (скриншот)

Кто такая Шаманская

Блогерша начинала с работы на телевидении. Затем она вышла за комика Руслана Ханумака, от которого родила сына. На фоне полномасштабной войны РФ против Украины звездная семья находилась за границей, затем ее муж возвращался в Киев.

Шаманская и Ханумак (фото: instagram.com/shamankaa)

Но зимой 2023 года Шаманская заявила о разводе с Ханумаком. Недавно же блогерша ответила, платит ли ее бывший алименты на сына.