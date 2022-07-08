ru ua
Пт, 08 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Джамала стане учасницею Танців з зірками в Польщі

Новость на русском →
П'ятниця 08 липня 2022 16:27
Джамала стане учасницею Танців з зірками в Польщі Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Марина Настевич

Українська співачка Джамала, яка зараз бере активну участь у благодійних концертах в Європі і розповідає про війну, візьме участь у польській версії шоу Танці з зірками.

Інформація про це з'явилася на польському порталі Wirtualne media з посиланням на неофіційні джерела.

"Участь Джамали можна інтерпретувати як данину поваги українській громаді в Польщі, особливо після початку війни в Україні. Сама Джамала виїхала з рідної країни після російської агресії спочатку до Румунії, а потім до Туреччини", - передає видання.

Крім того, воно назвало імена дев'яти учасників 13-го сезону танцювального шоу - серед них відомий детектив, інстаблогер, спортсмен і модель.

Також вперше в історії польського проекту на паркет вийде одностатева пара.

Одним з учасників став архітектор і модель Яцек Єлонек, який був головним героєм гей-реаліті Прекрасний принц, учасниками якого були чоловіки.

Про це повідомляється і на офіційній Instagram-сторінці Танців з зірками.

Сама Джамала дану інформацію поки що ніяк не коментує.

Відзначимо, що в 2021 році співачка брала участь в українській версії Танців з зірками в парі з Антоном Нестерко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Джамала вперше за три місяці вийшла на прогулянку з синами і показала милі фото.

До слова, Джамала виставила на аукціон сукню, в якій вона відкривала пісенний конкурс "Євробачення". Співачка розраховує, що виручені кошти будуть передані на потреби ЗСУ і постраждалим від війни українцям.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джамала Танцы со звездами
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя