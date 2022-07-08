Джамала стане учасницею Танців з зірками в Польщі
Українська співачка Джамала, яка зараз бере активну участь у благодійних концертах в Європі і розповідає про війну, візьме участь у польській версії шоу Танці з зірками.
Інформація про це з'явилася на польському порталі Wirtualne media з посиланням на неофіційні джерела.
"Участь Джамали можна інтерпретувати як данину поваги українській громаді в Польщі, особливо після початку війни в Україні. Сама Джамала виїхала з рідної країни після російської агресії спочатку до Румунії, а потім до Туреччини", - передає видання.
Крім того, воно назвало імена дев'яти учасників 13-го сезону танцювального шоу - серед них відомий детектив, інстаблогер, спортсмен і модель.
Також вперше в історії польського проекту на паркет вийде одностатева пара.
Одним з учасників став архітектор і модель Яцек Єлонек, який був головним героєм гей-реаліті Прекрасний принц, учасниками якого були чоловіки.
Про це повідомляється і на офіційній Instagram-сторінці Танців з зірками.
Сама Джамала дану інформацію поки що ніяк не коментує.
Відзначимо, що в 2021 році співачка брала участь в українській версії Танців з зірками в парі з Антоном Нестерко.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Джамала вперше за три місяці вийшла на прогулянку з синами і показала милі фото.
До слова, Джамала виставила на аукціон сукню, в якій вона відкривала пісенний конкурс "Євробачення". Співачка розраховує, що виручені кошти будуть передані на потреби ЗСУ і постраждалим від війни українцям.