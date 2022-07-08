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Джамала станет участницей Танцев со звездами в Польше

Новина українською →
Пятница 08 июля 2022 16:27
Джамала станет участницей Танцев со звездами в Польше Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Марина Настевич

Украинская певица Джамала, которая сейчас активно участвует в благотворительных концертах в Европе и рассказывает о войне, примет участие в польской версии шоу Танцы со звездами.

Информация об этом появилась на польском портале Wirtualne media со ссылкой на неофициальные источники.

"Участие Джамалы можно интерпретировать как дань уважения украинской общине в Польше, особенно после начала войны в Украине. Сама Джамала уехала из родной страны после российской агрессии сначала в Румынию, а затем в Турцию", - передает издание.

Кроме того, оно назвало имена девяти участников 13-го сезона танцевального шоу - среди них известный детектив, инстаблогер, спортсмен и модель.

Также впервые в истории польского проекта на паркет выйдет однополая пара.

Одним из участников стал архитектор и модель Яцек Елонек, который был главным героем гей-реалити Прекрасный принц, участниками которого были мужчины.

Об этом сообщается и на официальной Instagram-странице Танцев со звездами.

Сама Джамала данную информацию пока что никак не комментирует.

Отметим, что в 2021 году певица принимала участие в украинской версии Танцев со звездами в паре с Антоном Нестерко.

Напомним, ранее мы писали, что Джамала впервые за три месяца вышла на прогулку с сыновьями и показала милые фото.

К слову, Джамала выставила на аукцион платье, в котором она открывала песенный конкурс "Евровидение". Певица рассчитывает, что вырученные средства будут переданы на нужды ВСУ и пострадавшим от войны украинцам.

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Джамала Танцы со звездами
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