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"Маленькие" Кароль, Пивоваров, Джамала и другие звезды умилили сеть. ИИ создал невероятное видео

Пятница 21 марта 2025 17:14
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"Маленькие" Кароль, Пивоваров, Джамала и другие звезды умилили сеть. ИИ создал невероятное видео Артем Пивоваров, Джамала и Тина Кароль (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Искусственный интеллект не прекращает поражать, ведь он может сгенерировать невероятные видео. Одно из них "разрывает" сеть, ведь в нем показали "маленьких" Тину Кароль, Артема Пивоварова, Монатика, Джамалу и других звезд.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которое появилось на Instagram-странице с ником "ai.tales.ua".

Кароль, Хлывнюк, Пивоваров и другие в детстве - смотрите забавный ролик

Так, в "звездном детском саду" оказались артисты, которые уже стали очень известными. А на видео они - маленькие и забавные, смотреть без улыбки очень трудно.

ИИ сгенерировал изображение:

  • Тины Кароль

&quot;Маленькие&quot; Кароль, Пивоваров, Джамала и другие звезды умилили сеть. ИИ создал невероятное видео
ИИ показал "маленькую" Кароль (скриншот)

  • Андрея Хлывнюка

&quot;Маленькие&quot; Кароль, Пивоваров, Джамала и другие звезды умилили сеть. ИИ создал невероятное видео
Лидер "Бумбокса" на сгенерированном ИИ изображении (скриншот)

  • Джамалы

&quot;Маленькие&quot; Кароль, Пивоваров, Джамала и другие звезды умилили сеть. ИИ создал невероятное видео
Джамалу в детстве показал ИИ (скриншот)

  • Монатика

&quot;Маленькие&quot; Кароль, Пивоваров, Джамала и другие звезды умилили сеть. ИИ создал невероятное видео
"Детское" фото Монатика (скриншот)

  • Jerry Heil

&quot;Маленькие&quot; Кароль, Пивоваров, Джамала и другие звезды умилили сеть. ИИ создал невероятное видеоИИ показал "маленькую" Jerry Heil (скриншот)

  • MELOVIN

&quot;Маленькие&quot; Кароль, Пивоваров, Джамала и другие звезды умилили сеть. ИИ создал невероятное видео
MELOVIN на сгенерированном ИИ изображении (скриншот)

  • alyona alyona

&quot;Маленькие&quot; Кароль, Пивоваров, Джамала и другие звезды умилили сеть. ИИ создал невероятное видео
alyona alyona alyona в "детстве" (скриншот)

  • Артема Пивоварова

&quot;Маленькие&quot; Кароль, Пивоваров, Джамала и другие звезды умилили сеть. ИИ создал невероятное видео
ИИ показал "маленького" Пивоварова (скриншот)

"Мимишное" видео оценили юзеры. Оно уже собрало немало просмотров и комментариев. Пользователи пишут, что "маленькие" звезды действительно очень забавные.

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Тина Кароль Джамала Артем Пивоваров Новости шоу-бизнеса Монатик Звезды шоу-бизнеса
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