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"Выгляжу на 23": Джамала в свой день рождения восхитила фото с маленьким сыном

Вторник 27 августа 2024 11:16
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"Выгляжу на 23": Джамала в свой день рождения восхитила фото с маленьким сыном Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Катерина Собкова

Известная украинская певица Джамала, которая в мае этого года в третий раз стала мамой, сегодня отмечает свой 41-й день рождения. В связи с этим артистка поделилась новым фото и рассказала о своих ощущениях в этом возрасте.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

"Лучше, что я могла себе подарить на новый год - у меня есть. Еще бы победу, и все!" - отметила в сети победительница "Евровидения-2016".

Для публикации в честь своего дня рождения Джамала выбрала фото в бассейне с 3-месячным сыном Алимом Сеит-Бекиром. Певица с трепетом держит малыша на руках и выглядит очень счастливой и умиротворенной.

"Однажды услышала выражение известного чайлдфри дизайнера Карла Лагерфельда: "Дети рядом предают вам лишних сто лет". Ничего не знаю об этом. Мне кажется наоборот. С тобой рядом я выгляжу на 23. С днем рождения меня! Благодарю, что жива, ВСУ" , - поделилась также певица размышлениями о возрасте.

&quot;Выгляжу на 23&quot;: Джамала в свой день рождения восхитила фото с маленьким сыном

Джамала с третьим сыном (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Также в посте она анонсировала свой концерт, который пройдет 1 сентября в культурном пространстве V'YAVA в Киеве.

Как отреагировали фолловеры Джамалы

В сети тут же принялись поздравлять артистку:

  • "Спасибо за вашу красоту, человечность и щедрость души. Поверьте, в 52 внуки омолаживают на 25".
  • "Приветствую вас! Спасибо за ваше творчество и добро, которое дарите нам. С днем ​​рождения".
  • "С твоим днем! Желаю, чтобы наконец-таки открылся путь домой".
  • "Поздравляю от души! Пусть ваша мечта сбудется скорее".
  • "Очень нежно и мило. Поздравляю вас!".
  • "Спасибо за ваше творчество и все, что вы делаете для нашей страны".
  • "С днем рождения. Мира, здоровья и благополучия".

Супруг знаменитости также поздравил ее в Stories и в очередной раз признался в любви.

&quot;Выгляжу на 23&quot;: Джамала в свой день рождения восхитила фото с маленьким сыном

Скриншот

Напомним, в апреле 2017 года Джамала вышла замуж за Сеит Бекира Сулейманова. Избранник певицы является крымским татарином, уроженцем Симферополя. Он получил образование в КНУ имени Тараса Шевченко и закончил курсы в Киевской школе экономики. Работал экономистом, а также открыл в столице свое заведение.

&quot;Выгляжу на 23&quot;: Джамала в свой день рождения восхитила фото с маленьким сыномДжамала со старшими сыновьями (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Пара воспитывает трех сыновей: в марте 2018-го у них родился первенец Эмир-Рахман, в июне 2020-го - Селим-Гирай, а 24 мая 2024 года - Алим Сеит-Бекир.

&quot;Выгляжу на 23&quot;: Джамала в свой день рождения восхитила фото с маленьким сыномПевица отмечает день рождения (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Ранее Джамала заявила, что РФ хочет построить санаторий на месте дома ее родителей в Крыму.

Также посмотрите редкое детское фото, сделанное в 1984 году, которое показала певица.

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