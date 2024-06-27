1984 год: певица Джамала показала свое редкое детское фото

Певица Джамала, которая недавно в третий раз стала мамой , показала себя в детстве. В соцсетях она поделилась архивным черно-белым снимком, на котором позировала совсем маленькой.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу исполнительницы.

Джамала в детстве

На опубликованном в сети кадре можно увидеть будущую звезду сцены в период ее жизни в селе Кючюк-Озен (Малореченское), где жила на тот момент ее семья. Джамала уточнила, что фотография была сделана в 1984 году. Выходит, что на ней певице около года.

Джамала в 1984 году (Фото: instagram.com/jamalajaaa)

Пост артистки был посвящен Дню крымскотатарского флага. Кроме детского кадра, она также поделилась другими снимками, на которых предстала с флагом своей родины.

"Народ! Отечество! Крым! Мой флаг", - говорится в подписи к публикации.

Как отреагировала сеть

Пользователи сети засыпали знаменитость комплиментами, а также признались, что, как и Джамала, скучают по Крыму, который продолжает находиться под оккупацией россиян. Тем не менее, юзеры выражают надежду относительно того, что полуостров в будущем все же вернется обратно в Украину:

"Джамала - икона!"

"Наш любимый Крым! Мы скучаем!"

"А взгляд не изменился"

"Спасибо, что делитесь культурой и традициями своего народа!".

Артистка показала фото с крымскотатарским флагом (Фото: instagram.com/jamalajaaa)

Что известно о семье Джамалы

Украинская певица родилась в семье крымского татарина Алима Джамаладинова и армянки Галины Тумасовой (Тумасян). Семья жила в Мелитополе, а в конце 1880-х годов переехала в село Малориченское, о котором уже упоминалось выше. Оно расположено под Алуштой.

Звезда не забывает о своих корнях и не упускает возможности напомнить о родине как в соцсетях, так и во время публичных мероприятий или выступлений.

К слову, ранее исполнительница рассказывала о значении крымскотатарского флага. Голубой цвет символизирует небо, а золотой символ - герб крымских ханов Гиреев (Гираев), которые в XV веке создали в Крыму свое государство.

Джамала признавалась, что для нее этот флаг - символ свободы, силы и единения, как и украинский.

Певица имеет крымскотатарское происхождение (Фото: instagram.com/jamalajaaa)