Басейн з морською водою і бухта для яхт: як виглядає шикарна резиденція Олени Кравець

Олена Кравець живе в заміському дерев'яному котеджі на березі Дніпра. У цьому елітному котеджному містечку будинків зовсім небагато - трохи більше десятка. Однак на Лівому березі Дніпра живуть в основному зірки шоу-бізнесу.

Як виглядає резиденція за містом Олени Кравець, показали у програмі " Викриття "на телеканалі LIVE.

Будинок учасниці" Квартал 95" знаходиться в елітному районі на Осокорках. Все котеджне селище надійно охороняється - є пости на в'їзді та охорона на набережній. Сам будинок виконаний з дерева і в ньому два поверхи.

На території котеджного селища є загальний басейн для всіх жителів - він наповнений морською водою. На березі у кожного власника будинку є одне паркувальне місце для власних катерів або яхт.

Будинок Олени Кравець знаходиться в 50 метрах від води й в її резиденції завжди є тінь, через те, що на території багато високих дерев. На території є тільки газон і невелика огорожа – з кущів. У будинку близько 300 квадратних метрів, і він повністю зроблений з дерев'яних брусів.

Кухня в Олени Кравець з високою стелею та величезною люстрою у вигляді гілки дерева. На другому поверсі розташовані дві дитячі кімнати - для двійнят Каті та Вані, а також кімната старшої дочки Кравець – Маші.

Раніше артистка розповідала в інтерв'ю, що в її будинку достатньо місця для антикваріату і для етнічних мотивів, оскільки вона любить привозити з поїздок автентичні сувеніри.

Всі будинки в котеджному селищі вже викуплені. Однак можна взяти в оренду будиночок за 5000 доларів і стати сусідом Олени Кравець.

Будинок Олени Кравець на Осокорках показали з висоти пташиного польоту