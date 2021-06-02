Особняк Осадчої та Горбунова під Києвом засвітили на відео: як виглядає зоряне житло

Відома українська телеведуча Катя Осадча зараз вагітна третьою дитиною , але не збирається йти в декретну відпустку, робити для себе поблажок, і продовжує активно працювати. Журналістам вдалося розглянути заміський маєток зоряної пари під Києвом, в якому вона проживає по сусідству з іншим популярним артистом.

Про це йдеться в програмі " Викриття "на телеканалі KYIV.LIVE.

Папараці за допомогою дронів провели "огляд" маєтку Осадчої та Горбунова в закритому котеджному містечку в мальовничому елітному селищі Романків недалеко від столиці. Воно за рівнем престижності може поступатися хіба що знаменитій Кончі-Заспі.

Заміський особняк Каті Осадчої та Юрія Горбунова під Києвом (фото: скріншот)

На кадри потрапив великий двоповерховий будинок, галявина, а також дитячий майданчик, які обгороджені подвійним парканом. Також за нерухомістю на ділянці в 13 соток стежать патрулі воєнізованої охорони, встановлені камери відеоспостереження, а при в'їзді є КПП.

Зоряна заміська нерухомість Осадчої та Горбунова розташована в селищі Романків (фото: скріншот)

У будинку поки проживають двоє дітей Горбунова та Осадчої: син Катерини від першого шлюбу Ілля, і спільний син Іван, якому вже 4 рочки. Малюк є хрещеником репера, ведучого і продюсера Потапа, який, до речі, живе по сусідству.

З Осадчою і Горбуновим по сусідству живе Потап (фото: скріншот)

Ведуча "Світського життя" свою другу вагітність особливо не коментує, проте запевняє, що працюватиме аж до пологів. Вона продовжує вести корпоративи та брати участь в телешоу, щоб забезпечити малюка в майбутньому.

"Кажуть, один захід з Катею Осадчою в ролі ведучої може обійтися в 120 тисяч гривень", - йдеться в сюжеті.

Також зазначається, що Горбунов працює за такі ж суми.

Відео: елітний особняк Осадчої та Горбунова під Києвом розглянули журналісти