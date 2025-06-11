Две самые большие ошибки во время тренировок, которые приводят к боли
С наступлением лета многие из нас усиливают тренировки, чтобы достичь рельефного летнего тела. Но любители фитнеса могут навредить себе двумя ошибками при тренировках.
О чем именно идет речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на New York Post.
Какие ошибки приведут к боли во время тренировок
Оhтопед Джеймс Гладстон назвал две ошибки, которые допускают любители фитнеса.
"Есть те, кто имеет действительно хорошую физическую форму и просто стремится к большему. Поэтому они тренируются четыре-пять раз в неделю и просто хотят от себя большего", - сказал он.
Люди часто очень быстро увеличивают нагрузку. Гладстон говорит, что эти пациенты склонны к тендиниту, боли в плечах, травмам локтей и синдрому IT-бенда - боли между бедрами и коленями от чрезмерной нагрузки. Это большая ошибка тренироваться очень много, но редко.
"Потому что "если вы ничего не делаете целую неделю, а потом идете играть в теннис три-четыре часа, вы можете получить травму спины, растянуть квадрицепсы или икроножную мышцу, или же травмировать плечо", - утверждает эксперт.
"Йога и пилатес отличные тренировки, потому что их может делать практически каждый на любом уровне физической подготовки, и это будет полезно для вас", - добавляет он.
Вторая ошибка заключается в том, что многие люди тренируются, но забывают при этом о растяжке. Она очень важна для тела и организма в целом.
По словам специалиста, чем старше вы становитесь, тем крепче становятся ваши связки, и тем хуже двигается ваше тело.
"Регулярное выполнение упражнений на растяжку действительно полезно - и это спасает вас от неприятностей, - резюмировал ортопед.
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