Два види домашнього згущеного молока: простий спосіб, після якого ви забудете про магазинне

Інгредієнти для згущеного молока:

молоко - 1 л

цукор - 1 склянка неповна (200 г)

На виході ви отримаєте 460 грамів згущеного молока.

Покрокове приготування згущеного молока

Вилийте молоко (краще жирніше - 3,2%) в сотейник, висипте туди цукор, перемішайте.

Поставте на вогонь і доведіть до кипіння, наглядайте, іноді помішуючи. Перші 4-5 хвилин молоко буде хотіти втекти, стежте за цим.

Після закипання зменшіть вогонь і уварюйте помішуючи. Чим більше діаметр каструлі, тим швидше результат (так збільшується площа википання).

Перші 20 хвилин нічого особливого не відбувається. При цьому постійно мішати необхідності немає (раз в п'ять хвилин буде достатньо).

Через 20-25 хвилин згущене молоко почне змінюватися, проваріть ще п'ять хвилин. Перевірте, капнувши на ложку, вона повинна стікати повільно.

Повний час приготування - 30-35 хвилин. При цьому спочатку згущене молоко буде вам здаватися все ще рідкуватим, але після охолодження воно загусне.

Скріншот відео: таким буде наше згущене молоко

Інгредієнти для вареного згущеного молока:

молоко - 1 л

цукор - 3/4 ст (160 г)

Сода - щіпка

На виході отримаємо 320 грамів згущеного молока.

Покрокове приготування

Готується це згущене молоко так само, але додайте до молока і цукру щіпку соди.

Процес загущення почнеться трохи пізніше через меншу кількість цукру. Продовжуйте уварювати згущене молоко, часто перемішуючи, роблячи вогонь все менше. Приблизно через годину варіння згущене молоко стане карамельного кольору.

Можна залишити і так, але ще хвилин через 15 згущене молоко стане ще густіше і темніше. Соду ж додають, щоб в процесі варіння згущене молоко не потемніло занадто сильно.

Скріншот відео: таким буде наше варене згущене молоко

Дивіться нижче детальну відеоінструкцію приготування згущеного молока.