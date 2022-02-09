Дріжджове тісто за рецептами наших бабусь. Спливли секрети зі старої кулінарної книги

Дріжджового тіста багато кулінарів побоюються через тривалість приготування, що складається з декількох етапів, а також безліч нюансів, які потрібно враховувати при замішуванні і формуванні ваших пиріжків, булочок, пирогів та інших смаколиків. Але не все так страшно, як може здатися.

Дотримуйтесь цих порад наших бабусь, і ніяких проблем з тістом у вас не буде

Беріть завжди свіжі дріжджі, а борошно просівайте перед початком готування.

Тісто можна готувати двома способами - опарним і безопарним.

Для приготування опари подрібнені дріжджі (в наш час можна взяти сухі) потрібно залити рідиною (вода або молоко), додати цукор, жовтки і борошно.

Рідина для розведення дріжджів повинна бути температури 25-30 градусів.

Найкраще бродити дріжджі будуть на молочній опарі.

Опара готова, коли вона підійшла в три рази і покрилася бульбашками.

У готову опару додайте інші інгредієнти за рецептом, добре вимісіть і "вибивайте", поки тісто не почне легко відставати від рук. В кінці замісу додайте жир. Після чого поставте на 1,5-2 години для повторного бродіння. За час якого тісто потрібно 1-2 рази перемісити.

Тісто буде готове, коли воно збільшиться в 1,5-2 рази і стане пишним і еластичним.

Для безопарного тесту дріжджі (в брикетах) потрібно посипати цукром, а коли вони розпустяться, додати інші інгредієнти за рецептом, замісити, поставити в тепле місце на 0,5-1 години для бродіння, перемішавши за цей час 2-3 рази.

Формуючи з тіста вироби, робіть їх однаковими за розміром, інакше вони будуть нерівномірно пропікатися.

Сформовані вироби кладіть на змащений жиром або застелений папером лист і ставте його в тепле місце, щоб підійшло.

Щоб надати виробам гарний зовнішній вигляд, за 2-3 хвилини до випікання змастіть їх яйцем, змішаним з маленькою кількістю води або білком.

Під час випікання підтримуйте в духовці стабільну температуру, адже при недостатньому нагріванні тісто переросте, а при перегріві не встигне як слід підійти.

Добре пропечене тісто відстане від листа або форми, якщо вони застелені промазаним (пергаментним) папером. Якщо виріб складно відокремити, лист або форму оберніть 2-3 рази мокрим рушником або потримайте над парою. Вироби з дріжджового тіста розрізайте, коли вони охолонуть.

Хто така Дарія Цвєк

Дар'я Яківна Цвек (1909-2004) - автор популярних книг з рецептами, серед яких "Солодке печиво", "До святкового столу", "У будні та свята", "Для гостей і сім'ї", "Нашим найменшим", "На добрий вечір", "Дітям і батькам".

Її книги ставали бестселерами-всього було продано понад 5 млн примірників. А книгу "Солодке печиво", з якої взято рецепт, перевидавали дев'ять разів.