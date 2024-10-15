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Два года объятия и любви: Свитолина показала редкое фото с дочерью и мужем

Элина Свитолина с семьей (фото: instagram.com/elisvitolina)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская теннисистка Элина Свитолина поздравила свою дочь Скай со вторым днем рождения. По этому случаю она порадовала фанов редкой семейной фотографией.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram спортсменки.

Так, первая ракетка Украины показала трогательный снимок с мужем, французским теннисистом Гаэлем Монфисем, который держит на руках их дочь.

Эллине приходится носить ортопедический сапог, поскольку она восстанавливается после травмы.

"Со 2-м днем рождения, Скай! Два года смеха, объятий и бесконечной любви. Наблюдать, как ты растешь - наше самое большое приключение", - подписала снимок Свитолина.

Элина Свитолина с семьей (фото: instagram.com/elisvitolina)

В комментариях под постом фоловеры говорят теплые слова семье: "Она такая милая! Счастливого дня рождения, Скай, наслаждайтесь с семьей", "Ради вас снова видеть вместе", "С днем рождения вашу прекрасную дочь".

История любви Элины Светолиной и Гаэля

В 2021 году украинка вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса. Их отношения прошли через разные этапы - от счастливой совместной жизни до вынужденных пауз, но, в конце концов, все сложилось хорошо.

Хотя коллеги уже были знакомы, они не общались близко. Элина поделилась в Instagram фотографией с отдыха, а Гаэль, не мешкая, ответил ей и пригласил провести время с друзьями.

Свитолина признается, что сначала неохотно согласилась на встречу, ведь была уставшая от перелетов. Пара вспоминает, что их первые свидания были полны курьезов, в частности опоздание Монфиса на первое свидание, но прогулки по Парижу спасли ситуацию. С тех пор Элина и Гаэль регулярно поддерживали связь, переписывались и разговаривали по телефону.

Элина Свитолина с мужчиной (фото: instagram.com/elisvitolina)

В 2019 году Свитолина пригласила своего парня в Украину, где он имел возможность познакомиться с ее семьей и культурой. Француз посетил Киев и родной город Элины - Одессу.

Гаэль признался, что ему очень понравился украинский борщ. Вскоре Монфис начал обдумывать еще один важный шаг в их отношениях - предложение руки и сердца. Он отмечает, что было трудно организовать все и найти идеальное место. Гаэль пригласил Элину в поход в горы, что уже вызвало подозрения, ведь оба не особо любят долгие прогулки.

Элина Свитолина с мужчиной (фото: instagram.com/elisvitolina)

В конце концов, Гаэль сделал предложение Элине в прекрасном месте с увлекательными горными пейзажами.

Пара устроила незабываемую свадьбу, на которой они поразили всех своим уникальным нарядом, что отличалось от классических образов традиционных церемоний.

Уже в следующем году у супругов родилась дочь Скай.

Элина Свитолина с дочерью (фото: instagram.com/elisvitolina)

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