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Элина Свитолина украсила обложку популярного глянца (фото)

Пятница 04 октября 2024 12:13
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Элина Свитолина украсила обложку популярного глянца (фото) Элина Свитолина (фото: instagram.com/elisvitolina)
Автор: Иванна Пашкевич

Самая титулованная украинская теннисистка в истории Элина Свитолина украсила обложку популярного глянца L'Officiel.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-аккаунт журнала.

Так, в свежем выпуске издания вышло интервью со спортсменкой, которая, как говорится в заметке, "транслирует голос Украины на мировой спортивной арене и видит свою миссию в реализации детских мечтаний".

Элина рассказала о возвращении в большой спорт после рождения дочери, деятельности собственного фонда во времена войны и своей цели номер один.

На обложке амбассадор UNITED24, инициативы Bringkidsback и основательница фонда Svitolina Foundation для помощи юным спортсменам позирует в тотал луке от бельгийского бренда Dries van Noten, основанного дизайнером Дрисом Ван Нотеном.

Образ первой украинки, которая принесла своей стране теннисную медаль на Олимпийских играх, дополняют изысканные кольцо и серьги испанского бренда Carrera y Carrera.

Элина Свитолина украсила обложку популярного глянца (фото)

Элина Свитолина на обложке L'Officiel (фото: instagram.com/lofficielukraine)

В комментариях к фото пользователи, среди которых и звездные украинцы, восхищаются красотой Элины.

"Красавица", - написала Джамала.

А актер и телеведущий Андрей Бедняков пошутил, что "так красиво костыли еще никто не маскировал".

Отметим, что недавно 30-летняя теннисистка перенесла операцию на ноге.

Элина Свитолина украсила обложку популярного глянца (фото)

Элина Свитолина украсила обложку популярного глянца (фото)

Элина Свитолина перенесла операцию (фото: instagram.com/elisvitolina)

Но это не помешало ей пройтись по Киеву и поделиться мыслями о безбарьерности в украинской столице.

Элина Свитолина украсила обложку популярного глянца (фото)

Элина Свитолина на костылях в Киеве (фото: instagram.com/elisvitolina)

"Недавно я посещала наших военных, которые проходят реабилитацию после тяжелых ранений и ампутации конечностей и готовятся возвращаться домой. И среди нас много гражданских, которые также нуждаются в инклюзивных условиях", - написала Элина.

Эти мысли и собственный опыт и заставили ее написать о безбарьерности.

"Чтобы каждый владелец аптеки, магазина, ресторана, спортзала и т.д. проверил, сможет ли человек с инвалидностью воспользоваться их услугами или хотя бы зайти в помещение. Чтобы водители своими машинами не блокировали пандусы возле зданий и не парковали свои машины на местах для инвалидов. Помним, изменения начинаются с каждого из нас", - добавила Свитолина.

Добавим, что в октябре прошлого года теннисистка снялась в красивой фотосессии для Vogue.

Элина Свитолина украсила обложку популярного глянца (фото)Элина Свитолина украсила обложку популярного глянца (фото)Элина Свитолина украсила обложку популярного глянца (фото)

Элина Свитолина украсила обложку популярного глянца (фото)Элина Свитолина украсила обложку популярного глянца (фото)

Элина Свитолина в фотосессии для Vogue (фото: instagram.com/elisvitolina)

Ранее Свитолина отпраздновала юбилей в эффектном платье с разрезом и боа.

Также мы писали, что Ольга Харлан засветилась в костюме наиболее трендового оттенка осени.

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