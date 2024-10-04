Элина Свитолина украсила обложку популярного глянца (фото)

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-аккаунт журнала.

Так, в свежем выпуске издания вышло интервью со спортсменкой, которая, как говорится в заметке, "транслирует голос Украины на мировой спортивной арене и видит свою миссию в реализации детских мечтаний".

Элина рассказала о возвращении в большой спорт после рождения дочери, деятельности собственного фонда во времена войны и своей цели номер один.

На обложке амбассадор UNITED24, инициативы Bringkidsback и основательница фонда Svitolina Foundation для помощи юным спортсменам позирует в тотал луке от бельгийского бренда Dries van Noten, основанного дизайнером Дрисом Ван Нотеном.

Образ первой украинки, которая принесла своей стране теннисную медаль на Олимпийских играх, дополняют изысканные кольцо и серьги испанского бренда Carrera y Carrera.

Элина Свитолина на обложке L'Officiel (фото: instagram.com/lofficielukraine)

В комментариях к фото пользователи, среди которых и звездные украинцы, восхищаются красотой Элины.

"Красавица", - написала Джамала.

А актер и телеведущий Андрей Бедняков пошутил, что "так красиво костыли еще никто не маскировал".

Отметим, что недавно 30-летняя теннисистка перенесла операцию на ноге.

Элина Свитолина перенесла операцию (фото: instagram.com/elisvitolina)

Но это не помешало ей пройтись по Киеву и поделиться мыслями о безбарьерности в украинской столице.

Элина Свитолина на костылях в Киеве (фото: instagram.com/elisvitolina)

"Недавно я посещала наших военных, которые проходят реабилитацию после тяжелых ранений и ампутации конечностей и готовятся возвращаться домой. И среди нас много гражданских, которые также нуждаются в инклюзивных условиях", - написала Элина.

Эти мысли и собственный опыт и заставили ее написать о безбарьерности.

"Чтобы каждый владелец аптеки, магазина, ресторана, спортзала и т.д. проверил, сможет ли человек с инвалидностью воспользоваться их услугами или хотя бы зайти в помещение. Чтобы водители своими машинами не блокировали пандусы возле зданий и не парковали свои машины на местах для инвалидов. Помним, изменения начинаются с каждого из нас", - добавила Свитолина.

Добавим, что в октябре прошлого года теннисистка снялась в красивой фотосессии для Vogue.

Элина Свитолина в фотосессии для Vogue (фото: instagram.com/elisvitolina)