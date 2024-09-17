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"Мой особенный день": Свитолина отпраздновала юбилей в эффектном платье с разрезом и боа

Вторник 17 сентября 2024 16:25
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"Мой особенный день": Свитолина отпраздновала юбилей в эффектном платье с разрезом и боа Элина Свитолина отпраздновала юбилей (фото: instagram.com/elisvitolina)
Автор: Катерина Собкова

Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая неожиданно завершила сезон-2024, поделилась в сети кадрами с празднования своего дня рождения.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram теннисистки.

Как известно, 12 сентября спортсменке исполнилось 30 лет. По случаю юбилея она собрала всех родных и друзей на пышное празднование.

&quot;Мой особенный день&quot;: Свитолина отпраздновала юбилей в эффектном платье с разрезом и боа

Свитолина отпраздновала юбилей (фото: instagram.com/elisvitolina)

Для выхода в свет Элина выбрала эффектное черное платье под горло и с открытыми плечами от известного украинского бренда Gasanova. Изюминкой наряда стал разрез, который выгодно подчеркнул стройные ноги знаменитости, а также был декорирован по всей длине перьями.

Свой лук теннисистка завершила туфлями без задников с острыми носками и на высоких шпильках, а также легким макияжем и собранными в хвост волосами.

&quot;Мой особенный день&quot;: Свитолина отпраздновала юбилей в эффектном платье с разрезом и боа

Свитолина и Сергей Жадан (фото: instagram.com/elisvitolina)

"Мой особенный день #30. Встретила в Украине с самыми близкими людьми, которые за три последних года стали почти семьей. Людьми, которыми горжусь, которые меня вдохновляют и поддерживают. Спасибо!"- отметила в публикации знаменитость.

&quot;Мой особенный день&quot;: Свитолина отпраздновала юбилей в эффектном платье с разрезом и боа

Свитолина на вечеринке в честь юбилея (фото: instagram.com/elisvitolina)

На кадрах знаменитая теннисистка позирует с телеведущим и волонтером Сергеем Притулой, футболистом и президентом УАФ Андреем Шевченко, писателем и военнослужащим Сергеем Жаданом, ведущим Андреем Бедняковым, эпатажным бизнесменом Гарриком Корогодским и другими. А также с народным депутатом и Олимпийским чемпионом Жаном Беленюком и телеведущей Лесей Никитюк.

&quot;Мой особенный день&quot;: Свитолина отпраздновала юбилей в эффектном платье с разрезом и боа&quot;Мой особенный день&quot;: Свитолина отпраздновала юбилей в эффектном платье с разрезом и боа

&quot;Мой особенный день&quot;: Свитолина отпраздновала юбилей в эффектном платье с разрезом и боа&quot;Мой особенный день&quot;: Свитолина отпраздновала юбилей в эффектном платье с разрезом и боа&quot;Мой особенный день&quot;: Свитолина отпраздновала юбилей в эффектном платье с разрезом и боа

Свитолина с друзьями и близкими людьми (фото: instagram.com/elisvitolina)

К слову, Свитолина - бронзовый призер Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде; победительница 19 турниров WTA (из них 17 в одиночном разряде); победительница одного Итогового турнира в одиночном разряде (Финал тура WTA-2018); бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде.

&quot;Мой особенный день&quot;: Свитолина отпраздновала юбилей в эффектном платье с разрезом и боа

Элина Свитолина (фото: instagram.com/elisvitolina)

С 2021 года украинская спортсменка замужем за французским теннисистом Гаэлем Монфисом. В октябре 2022 года у пары родилась дочь Скай. Семья проживает во Франции, однако знаменитость часто бывает в Украине.

&quot;Мой особенный день&quot;: Свитолина отпраздновала юбилей в эффектном платье с разрезом и боа&quot;Мой особенный день&quot;: Свитолина отпраздновала юбилей в эффектном платье с разрезом и боа

Элина Свитолина и Гаэль Монфис с дочкой (фото: instagram.com/elisvitolina)

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