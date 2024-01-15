"Два года ходил под моими окнами". Могилевская рассказала, как познакомилась с любимым

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Как уже было известно, артистка познакомилась с любимым в начале войны. Тогда мужчина помог вывезти беременную сестру Могилевской во Францию.

Однако до этого он несколько лет пытался привлечь к себе внимание.

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Это интересная история - он два года ходил под моими окнами. Вот ты не смотрел спектакль "Дочки", а я там все рассказываю. Он два года ходил под моими окнами. А это была "корона" - и я не выходила на улицу", - поделилась знаменитость.

По словам исполнительницы, Валентин жил на соседней улице.

"А ты знаешь, у меня интуиция. Думаю: да, сейчас "корона" - как я встречу своего мужчину? Я и так никуда не хожу, а тут еще и "корона" - никого нет на улице. Какой шанс?"

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"А вспоминала слова моей мамы. Моя мама говорила: "Наташа, если будет судьба, то ты даже в халате мусор вынесешь - и он тебя там встретит и сделает тебе предложение прямо на помойке". И вот я чувствую: "Вынеси мусор, Наташа! Вынеси мусор!", - вспоминает она.

Впрочем, мусор Наталья так и не вынесла.

"Ленивая! "Корона" - нашла помощников. А он ходил. Я говорю: "Ты бы подошел?" Он сказал: "Конечно, подошел бы". Он был в моем же состоянии. Он действительно был готов и хотел создать семью. Была тоже такая, очень серьезная, мысль внутренняя", - рассказала Могилевская.

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Певица уверена: если бы она послушала интуицию, уже два года была бы счастлива.

"А так надо было дождаться начала войны, чтобы мы помогали одной и той же семье - и познакомились. Понимаешь?", - сказала знаменитость.

Артистка назвала любимого "человеком мира" и заявила, что на сегодняшний день он киевлянин.

"Хотя он жил во многих столицах мира. У него была своя газета в Америке. Он жил в Эквадоре, в Испании. Человек мира. Прекрасное чувство юмора. Первая годовщина нашего знакомства - он мне пишет: "Поздравляю тебя с годом жизни с любимым человеком, а меня - с трехлетием жизни с любимой женщиной, потому что год за три", - поделилась она.

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Певица рассказала, что на самом деле они с Валентином познакомились 20 лет назад. И уже тогда хотели построить отношения, однако все попытки оказались безуспешными.

"Ты знаешь, мы в начале ссорились очень сильно. Потому что он действительно очень волевой, очень серьезный. Он привык, что его все слушают тихо и даже не шуршат. А со мной такая тема [не работает]".

"Я же человек с характером. И ему было очень тяжело. Просто очень тяжело. Вообще, я думаю, что если бы мы встретились... А он пытался встретиться со мной 20 лет назад. Встречаться. Мы были знакомы немного", - призналась исполнительница.

Наталья считает, что если бы они попытались быть парой, у них бы ничего не получилось, потому что они оба "хотели о себе заявить миру".

"И именно сегодня: в этом возрасте, когда мы оба стали более спокойными - наш союз стал возможным", - поделилась певица.