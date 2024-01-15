"Два роки ходив під моїми вікнами". Могилевська розповіла, як познайомилась з коханим

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Як вже було відомо раніше, артистка познайомилася з коханим на початку війни. Тоді чоловік допоміг вивезти вагітну сестру Могилевської до Франції.

Однак до цього він декілька років намагався привернути до себе увагу.

Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Це цікава історія - він два роки ходив під моїми вікнами. От ти не дивився виставу "Доньки", а я там усе розповідаю. Він два роки ходив під моїми вікнами. А це була "корона" - і я не виходила на вулицю", - поділилася знаменитість.

За словами виконавиці, Валентин жив на сусідній вулиці.

"А ти знаєш, у мене інтуїція. Думаю: так, зараз "корона" - як я зустріну свого чоловіка? Я і так нікуди не ходжу, а тут ще й "корона" - нікого немає на вулиці. Який шанс?"

Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"А згадувала слова моєї мами. Моя мама казала: "Наташо, якщо буде доля, то ти навіть у халаті сміття вийдеш винести - і він тебе там зустріне і зробить тобі пропозицію прямо на смітнику". І от я відчуваю: "Винеси сміття, Наташо! Винеси сміття!", - згадує вона.

Втім, сміття Наталія так і не винесла.

"Лінива! "Корона" - знайшла помічників. А він ходив. Я кажу: "Ти б підійшов?" Він каже: "Конєчно, підійшов би". Він був у моєму ж стані. Він дійсно був готовий і хотів створити сім'ю. Була теж така, дуже серйозна, думка внутрішня", - розповіла Могилевська.

Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Співачка впевнена: якщо б вона послухала інтуїцію, вже два роки була б щаслива.

"А так треба було дочекатися початку війни, щоб ми допомагали одній і тій самій родині - і познайомилися. Розумієш?", - сказала знаменитість.

Артистка назвала коханого "людиною світу" і заявила, що на сьогоднішній день він киянин.

"Хоча він жив у багатьох столицях світу. У нього була своя газета в Америці. Він жив в Еквадорі, в Іспанії. Людина світу. Прекрасне почуття гумору. Перша річниця нашого знайомства - він мені пише: "Вітаю тебе з роком життя з коханою людиною, а мене - із триріччям життя з коханою жінкою, бо рік за три", - поділилася вона.

Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Співачка розповіла, що насправді вони з Валентином познайомилися 20 років тому. І вже тоді хотіли побудувати стосунки, однак всі спроби виявилися безуспішними.

"Ти знаєш, ми на початку сварилися дуже сильно. Тому що він дійсно дуже вольовий, дуже серйозний. Він звик, що його всі слухають тихо й навіть не шуршать. А зі мною така тема [не працює]".

"Я ж людина із характером. І йому було дуже важко. Просто дуже важко. Узагалі, я думаю, що якщо б ми зустрілися... А він намагався зустрітися зі мною 20 років тому. Зустрічатися. Ми були знайомі трохи", - зізналася виконавиця.

Наталія вважає, що якби вони спробували бути парою, у них би нічого не вийшло, тому що вони обидва "хотіли про себе заявити світові".

"І саме сьогодні: у цьому віці, коли ми обидва стали більш спокійними - наш союз став можливим", - поділилася співачка.