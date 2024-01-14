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"Растут маленькие леди". Могилевская раскрыла новые подробности о своем материнстве

Воскресенье 14 января 2024 09:11
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"Растут маленькие леди". Могилевская раскрыла новые подробности о своем материнстве Наталья Могилевская с дочерьми (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Наталья Могилевская призналась, что не выбирала пол будущих детей, когда принимала решение об усыновлении.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Наталья Могилевская о материнстве

По словам артистки, сейчас в ее доме очень много нежности, хрупкости и женственности.

"Я не выбирала и не решала, что хочу именно дочерей. Хотя, говорят, Господь дает девочку тогда, когда маме нужно проработать женские качества. Я не выбирала, я просто полюбила их всем сердцем".

&quot;Растут маленькие леди&quot;. Могилевская раскрыла новые подробности о своем материнстве

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Теперь в моем доме очень много нежности, хрупкости и женственности. Это огромное счастье наблюдать, как растут маленькие леди", - говорит звезда.

Также Могилевская отметила, что всегда будет на стороне своих дочерей, какие бы ошибки они не совершали.

"Что бы они ни сделали, какие бы ошибки и неприятные события с ними не произошли, они должны знать, что я всегда буду их поддерживать и любить. Мне кажется - это главное, что должна знать девочка, чтобы доверять миру, быть счастливым и расслабленным ребенком"

&quot;Растут маленькие леди&quot;. Могилевская раскрыла новые подробности о своем материнстве

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Ну, и, конечно, папа должен говорить, что ты у меня самая красивая и талантливая", - поделилась Наталья.

Напомним, новость о том, что певица удочерила двух девочек, она впервые рассказала 31 декабря 2023 года.

Ее детям сейчас 12 лет и три с половиной года. Зовут девочек Мишель и София. Они родные сестры.

Недавно мы рассказывали, что известно о муже Могилевской, которого она держит в тайне.

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