Вот самые плохие места для Wi-Fi-роутера в квартире: может нанести вред здоровью

Wi-Fi-роутер сейчас можно увидеть почти в каждой квартире, доме или офисе. Обычно его ставят там, куда удалось протащить кабель, но, как оказалось, его можно ставить не во всех комнатах. От его размещения напрямую зависит качество сигнала.

Где нельзя ставить роутер и какое место выбрать - читайте ниже.

Каких мест избегать

Немногие знают, но постоянное действие даже небольшого излучения современных роутеров с довольно близкого расстояния может иметь неблагоприятные последствия для здоровья.

Следует отказаться от установки Wi-Fi роутера в спальне, поскольку неправильное размещение маршрутизатора приводит к повышенному риску для здоровья.

Важно, если устройство может быть подключено к интернету через кабель, необходимо подключать его именно так.

Любой роутер склонен к нагреву и в некоторых случаях - перегреву. Именно поэтому мы не рекомендуем размещать устройство возле батареи или в плохо проветриваемом месте.

К тому же бетонные стены хорошо поглощают сигнал, в результате чего он проходит гораздо хуже.

Где должен стоять роутер

Маршрутизатор должен находиться в месте, которое наиболее доступно для каждой комнаты или для большинства из них.

Чтобы устройство передавало сигнал максимально быстро, следует держать его вертикально и не класть на бок. Антенны должны всегда быть в позиции вверх, что позволит хорошо передавать и принимать сигнал.

Wi-Fi роутеры лучше ставить на большой высоте, оптимальный вариант - разместить на высоте в 1,5-2 метра. В основном современные гаджеты имеют крепление для стен.

Можно ли держать роутер постоянно включенным

Некоторые пользователи отключают роутер на ночь, но в этом нет смысла. Однако раз в месяц полезно перезагружать прибор, ведь это поможет избежать многих проблем.