Шість палуб, басейн і кінотеатр: як виглядає яхта російського олігарха, яку у нього забрали (фото)

Мегаяхта вартістю 75 мільйонів доларів, що належить російському олігарху, буде продана з аукціону після арешту. Судно довжиною 72 метри під назвою "Аксіома" має шість палуб, басейн з баром і навіть кінотеатр.

Розкішна яхта, що належить російському мільярдерові Дмитру Пумпянському, була заарештована ще в березні в рамках західних санкцій через розв'язану РФ війну в Україні. Про це повідомляє The Sun.

Тепер судно буде продано з аукціону за величезну суму за розпорядженням Верховного суду Гібралтару. І переможець торгів відправиться в плавання серед великої кількості розкоші з шістьма каютами, здатними вмістити до 12 гостей.

Всі каюти розташовані на головній палубі з великими вікнами, з яких відкривається захоплюючий дух панорамний вид.

Мегаяхта оцінюється в 75 мільйонів доларів (credit: SUPERYACHT MEDIA)

Що стосується розваг, то на мегаяхті є панорамний басейн, фітнес-центр, кінотеатр, сауна, масажний кабінет і ліфт. Вона була побудована в 2013 році турецькою верф'ю Dunya Yachts з ефектним синім забарвленням і нейтральними відтінками всередині.

Здатна долати 6000 морських миль зі швидкістю 12 вузлів завдяки двом двигунам Caterpillar, яхта приймала чимало знаменитостей, у тому числі Кендалл Дженнер. Судно купив російський бізнесмен Дмитро Пумпянський, статки якого оцінюються в більш ніж 2 мільярди доларів.

На 6-палубному судні є навіть кінотеатр (фото: CHARTER WORLD)

Але після того, як в лютому Путін наказав своїм військам увійти в Україну, Axioma була швидко затримана в Гібралтарі, коли прямувала до Туреччини. Хоча вона належить Пумпянскому, судном управляє керуюча компанія Pyrene Investments.

До арешту причетний багатонаціональний інвестиційний банк JPMorgan, який надав компанії кредит у розмірі 18 мільйонів фунтів стерлінгів, що означає, що кредитна угода була порушена після того, як ім'я Пумпянського було включено до списку санкцій. Банк не зміг прийняти його гроші для погашення кредиту, тому 72-метрове судно продається.

Розкішну яхту російського олігарха продадуть з аукціону (фото: CHARTER WORLD)