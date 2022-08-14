Два великих свята і День знань: з'явився календар вихідних на вересень 2022
Фото: Вихідні та свята вересня 2022 (freepik)
У вересні 2022 ми відзначимо одразу кілька важливих дат - як релігійних, так і світських. Нас чекає два Великих дванадесятих свята, День знань, День вихователя та багато інших подій.
Скільки буде вихідних у перший місяць осені, які свята відзначимо - дивіться нижче в матеріалі Styler.
Скільки буде вихідних
Вересень не передбачає додаткових державних вихідних, хоча через воєнний стан в Україні таких не було, починаючи з 8 березня.
У перший місяць осені буде 30 календарних днів, з яких - 22 робочих і 8 - вихідних.
Вихідними будуть такі числа: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 вересня.
Фото: свята і вихідні вересня 2022 (freepik)
Усі свята вересня 2022
- 1 вересня - День знань
- 2 вересня - День нотаріату
- 4 вересня - День підприємця
- 8 вересня - Міжнародний день грамотності; Міжнародний день солідарності журналістів
- 9 вересня - Міжнародний день краси; День тестувальника; День дизайнера-графіка
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10 вересня - День українського кіно; День фізкультури і спорту; Всесвітній день запобігання самогубствам
- 11 вересня - День працівників нафтової, газової тa нафтопереробної промисловості; День танкіста
- 13 вересня - День програміста
- 15 вересня - Міжнародний день демократії
- 16 вересня - Міжнaродний день охорони озонового шару
- 17 вересня - День винахідника і раціоналізатора; День фармацевтичного працівника; День рятувальника
- 18 вересня - День працівника лісу
- 20 вересня - День рекрутера
- 21 вересня - Різдво Пресвятої Богородиці, велике дванадесяте свято; День HR-менеджера; День миру
- 22 вересня - День партизанської слави
- 25 вересня - День машинобудівника
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27 вересня - Воздвиження Хреста Господнього, велике дванадесяте свято; День вихователя і всіx дошкільних працівників; День туризму
- 30 вересня - День всиновлення; Міжнародний день перекладача; Всеукраїнский день бібліотек