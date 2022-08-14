Два великих свята і День знань: з'явився календар вихідних на вересень 2022

Скільки буде вихідних

Вересень не передбачає додаткових державних вихідних, хоча через воєнний стан в Україні таких не було, починаючи з 8 березня.

У перший місяць осені буде 30 календарних днів, з яких - 22 робочих і 8 - вихідних.

Вихідними будуть такі числа: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 вересня.

Фото: свята і вихідні вересня 2022 (freepik)

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