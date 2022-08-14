Два великих праздника и День знаний: появился календарь выходных на сентябрь 2022
Фото: Выходные и праздники сентября 2022 (freepik)
В сентябре 2022 мы отметим сразу несколько важных дат - как религиозных, так и светских. Нас ждет два больших двунадесятых праздника, День знаний, День воспитателя и многие другие события.
Сколько будет выходных в первый месяц осени, какие праздники отметим - смотрите ниже в материале Styler.
Сколько будет выходных
Сентябрь не предусматривает дополнительных государственных выходных, хотя из-за военного положения в Украине таких не было, начиная с 8 марта.
В первый месяц осени будет 30 календарных дней, из которых 22 рабочих и 8 выходных.
Выходными будут следующие числа: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 сентября.
Фото: праздники и выходные сентября 2022 (freepik)
Все праздники сентября 2022
- 1 сентября - День знаний
- 2 сентября - День нотариата
- 4 сентября - День предпринимателя
- 8 сентября - Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов
- 9 сентября - Международный день красоты; День тестировщика; День дизайнера-графика
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10 сентября - День украинского кино; День физкультуры и спорта; Всемирный день предотвращения самоубийств
- 11 сентября - День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности; День танкиста
- 13 сентября - День программиста
- 15 сентября - Международный день демократии
- 16 сентября - Международный день охраны озонового слоя
- 17 сентября - День изобретателя и рационализатора; День фармацевтического работника; День спасателя
- 18 сентября - День работника леса
- 20 сентября - День рекрутера
- 21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы, великий двунадесятый праздник; День HR-менеджера; день мира
- 22 сентября - День партизанской славы
- 25 сентября - День машиностроителя
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27 сентября - Воздвижение Креста Господня, великий двунадесятый праздник; День воспитателя и всех дошкольных работников; День туризма
- 30 сентября - День усыновления; Международный день переводчика; Всеукраинский день библиотек