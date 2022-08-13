Маковія 2022: як правильно зібрати букет-оберіг, щоб захистити дім на цілий рік

14 серпня українці відзначать свято Першого Спасу, або як його ще називають - Медовий, Спас на воді, Маковія. Це особливе свято має багато традицій, що пускають свої корені вглиб віків.

Що треба освятити в церкві, як зібрати букет-оберіг - читайте нижче в матеріалі Styler.

Що треба святити на Маковія:

В кошик для освячення можна покласти воду.

Обов'язково - мед нового врожаю, соти.

Коробочки маку.

Спеціально зібрані букети з квітів і трав, які ще називають "маковійчики".

За бажанням можна посвятити також фрукти - яблука, груші, сливи, які дозрівали до цього часу; городину, тобто овочі - цибулю, моркву, квасолю тощо.

Як зібрати букет на Маковія

Зазвичай цей букет складається з квітів, колосків пшениці та різноманітних лікарських трав (полин, чебрець, м'ята, любисток).

За деякими народними уявленнями, букет на Маковія має складатися з 17 трав.

Обов'язково в "маковійчик" треба додати достиглі голівки маку.

В давнину букет також прикрашали горохом, квасолею, кропом, невеликими качанами кукурудзи.

Після того, як букет на освячений, з ним потрібно пройтися по всій хаті, не пропустивши жодного закутка. Тоді можна бути впевненими, що наступний рік буде врожайним та багатим.

Освячений "маковійчик" колись клали за іконами та зберігали аж до наступного Медового Спасу. Вірили, що освячені лікарські трави допоможуть побороти хвороби.

Навесні мак з букета обов'язково висіювали на городі.

Що саме може бути у вашому букеті?

Чорнобривці - символ здоров’я.

Нагідки - символ вірності, щасливого сімейного життя.

Нагідки (фото: pixabay)

Соняшник - символ сонця, тепла і вдячності, надії та віри.

Рута - символ дівочості, краси.

Рута (фото: ogorod.ua)

Калина - символ дівочої краси, любові, ніжності.

Материнка (орегано) - щоб "роду не було переводу".

Материнка (фото: pixabay)

Колоски вівса - для гарного врожаю, великого достатку.

Ласкавець - згода в родині, означає ласку.

Ласкавець (фото: wikipedia)

Тирлич - щоб у дівчини було багато кавалерів.

Буркун - до примирення, взаєморозуміння в сім’ї.

Буркун (фото: wikipedia)

Гілочки полину - символ примирення.

Любисток - символ любові, злагоди.

Любисток (фото: harbuz.info)

Волошки - символізують святість, душевну чистоту, скромність і привітність.

Цикорій - символ скромності та помірності.

Цикорій (фото: wikipedia)

Будяк (чортополох) - має захисну силу, уберігає родину від скандалів.

Жоржина - означає успіх та всепереможна силу життя.

Деревій - означає нескореність і силу.

Деревій (фото: wikipedia)

Зазначимо, що в цей день починається Успенський піст, який закінчиться 27-го серпня, напередодні великого свята Успіння Пресвятої Богородиці.

За важливістю він прирівнюється до Великого: варто відмовитись від скоромної їжі, тобто м'ясних і молочних продуктів.