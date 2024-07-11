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"Два бисквита на завтрак и никаких таблеток". 95-летний мужчина рассказал, как дожил до солидного возраста

Четверг 11 июля 2024 13:16
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"Два бисквита на завтрак и никаких таблеток". 95-летний мужчина рассказал, как дожил до солидного возраста Долгожитель рассказал о своих привычках (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

95-летний Сильвио Граттини рассказал, что его секрет долголетия - это два бисквита на завтрак и никаких лекарств.

Как мужчине удалось дожить до солидного возраста, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание What's The Jam.

Какой секрет долгой жизни Сильвио Граттини

Сильвио - итальянец и является одним из важнейших итальянских ученых, который основал Институт фармакологических исследований Марио Негри в 1963 году. Он родился в Бергамо, всю жизнь любит кофе, к тому же - добавляет в него сахар.

Он признался, что любит вкусности на завтрак и никогда не принимает никаких лекарств.

"Сегодня утром у меня было два бисквита на завтрак. На обед иногда ничего не беру, могу выпить фруктовый сок", - рассказал он.

По его словам, после ужина он встает со стола немного голодным, красное мясо и алкоголь употребляет очень редко. Он уверен - все дело в умеренности.

"Умеренное питание стало для меня привычкой", - сказал мужчина.

&quot;Два бисквита на завтрак и никаких таблеток&quot;. 95-летний мужчина рассказал, как дожил до солидного возрастаСильвио Граттини 95 лет (фото: whatsthejam.com)

Сильвио выступает против лекарства

Исследовательский центр Гараттини посвящен изучению лекарств и профилактике заболеваний. Он автор многочисленных научных исследований в области фармакологии. Сильвио считает, что здоровое питание имеет решающее значение во избежание лекарств.

"Здоровый образ жизни предотвращает болезни и противостоит фармацевтическому рынку. Как и все рынки, он делает все, чтобы расширяться и продавать как можно больше продуктов. Сегодня в среднем пожилой человек принимает 15 лекарств", - сказал он.

Напомним, что второй старейший мужчина в мире раскрыл секрет долголетия.

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