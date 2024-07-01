"Я прислушиваюсь к своему телу". Остановившая старение женщина рассказала о своем секрете долголетия

64-летняя Эми Хардисон находится на пятом месте на специальном сайте Rejuvenation Olympics, оценивающем скорость старения примерно 4000 участников. Эта женщина уменьшает скорость своего старения на 0,74 года за каждый хронологический год согласно результатам эпигенетических тестов ДНК.

Как это удалось американке, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Business Insider.

Что известно о женщине и ее предпочтениях

Тем временем Хардисон замедлила свой возраст с помощью добавок и двух любимых блюд: хлеба и шоколада.

Женщина призналась, что одним из лучших вложений, сделанных ею в свой путь к здоровью, было изучение пищевых добавок для долголетия.

До Олимпиады по омоложению Хардисон никогда не принимала витамины. Сейчас она принимает три разных вида добавок.

Ее линейка БАДов обходится примерно в 160 долларов в месяц, включает продукты, содержащие магний, L-теанин, имбирь и физетин.

По данным Управления диетических добавок Национального института здоровья (NIH), магний регулирует АД и уровень сахара в крови и играет решающую роль в работе мышц и нервов.

L-теанин - это аминокислота, которая может улучшить качество сна, уменьшить стресс и беспокойство, а также повысить ясность мышления.

Имбирь лучше всего справляется с тошнотой; однако он может помочь облегчить боль, улучшить регуляцию уровня сахара в крови и даже снизить уровень холестерина.

Эми Хардисон поборола старение (Скриншот)

Чем питается 64-летняя женщина

Эми рассказала, что всегда уделяла питанию большой вес, но никогда не была поклонницей диет. Она поклонница интуитивного питания.

"Я прислушиваюсь к своему телу. Я буду есть только то, что я люблю. Я наслаждаюсь тем, что я ем", - сказала она.

Хардисон говорит, что завтрак она никогда не пропускает. Утром она всегда ест тост из цельной пшеницы и большой стакан шоколадного молока.

На обед Хардисон готовит собственный салат, добавив овощи, ягоды, курицу, орехи и творог. А после обеда она поджаривает себе еще один кусочек хлеба как небольшую закуску.

Американка обычно питается дома и готовит еду своими руками. Кстати, она обожает сладкое и иногда позволяет себе кусочек шоколада или печенья.